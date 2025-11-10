المحليات

وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      10 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (جدة)
أطلقت وزارة الداخلية، ممثلةً بالمديرية العامة للجوازات، وبالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، ختمًا خاصًّا بالنسخة الخامسة من مؤتمر
ومعرض الحج، الذي يُقام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- تحت شعار
“من مكة إلى العالم”، وذلك في “جدة سوبردوم” خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2025م.
وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، طوال فترة انعقاد المؤتمر.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

