المحليات

هيئة «الشورى» تحيل 16 موضوعاً لجلسات المجلس

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      10 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ اجتماعها الخامس من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، وذلك في مقر المجلس أمس (الأحد) بالرياض، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، ومساعد الرئيس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة؛ وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
ووافقت الهيئة على إحالة 16 موضوعًا إلى جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة من بينها عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات؛ تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في إحدى جلساته العامة خلال الفترة القادمة.
كما أحالت الهيئة إلى جدول أعمال جلسات المجلس عددًا من التقارير المتعلقة بالأداء السنوي للجهات والأجهزة الحكومية، إضافة إلى مشاريع أنظمة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *