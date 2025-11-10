مذكرة تفاهم بين وقف الأميرة صيتة و”الأوقاف” و”نسك” لتأسيس محفظة لخدمة ضيوف الرحمن بـ300 مليون ريال

البلاد (جدة)
أبرم وقف الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز والهيئة العامة للأوقاف ومؤسسة نسك الإنسانية، أمس، مذكرة تفاهم ثلاثية لتأسيس محفظة مشاريع تنموية لخدمة ضيوف الرحمن بقيمة (300) مليون ريال، بحضور صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت تركي بن عبدالله بن سعود الكبير رئيسة لجنة البرامج والأنشطة في الوقف، ومحافظ الهيئة عماد بن صالح الخراشي.
أبرم وقف الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز والهيئة العامة للأوقاف ومؤسسة نسك الإنسانية، أمس، مذكرة تفاهم ثلاثية لتأسيس محفظة مشاريع تنموية لخدمة ضيوف الرحمن بقيمة (300) مليون ريال، بحضور صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت تركي بن عبدالله بن سعود الكبير رئيسة لجنة البرامج والأنشطة في الوقف، ومحافظ الهيئة عماد بن صالح الخراشي.
وقَّع المذكرة الأمين العام للوقف خالد محمد زهران، ونائب محافظ الهيئة لقطاع المصارف والبرامج التنموية عبدالرحمن العقيل، والرئيس التنفيذي لمؤسسة نسك الإنسانية عمار بن صالح الوهيبي، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الحج المقام بمدينة جدة.
وتهدف المذكرة إلى تنسيق الجهود والتكامل بين أطراف المذكرة، لتأسيس محفظة مشاريع تنموية لخدمة ضيوف الرحمن، وبمساهمة مشتركة بينهم، وبموجب المذكرة، ستعمل الجهات الثلاث على تصميم ودراسة المشاريع التنموية في مجال خدمة ضيوف الرحمن وفق الاحتياجات والأولويات التنموية وبما يحقق شروط الواقفين، والتعاون لتأسيس مختبر ابتكار القطاع غير الربحي وإنضاج وتمويل مبادراته، وتشكيل لجنة لدراسة واعتماد مشاريع المحفظة المرشحة، بما يسهم في جودة المشاريع والبرامج التنموية وتحقيق مستهدفات المذكرة.
يُذكر أن وقف الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز يسعى لتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، والريادة في تمكين الفئات الأشد حاجة، وبناء مجتمع منتج ومتكافل يقوم على قيم العطاء والابتكار، من خلال مبادرات وبرامج تنموية نوعية، وتشجيع التميز في العمل الاجتماعي، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتُعنى الهيئة العامة للأوقاف بتنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وتسعى مؤسسة نسك إلى تعزيز جودة الخدمات في مشاريع ومبادرات الحج والعمرة، والإسهام في رحلة تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتعزيز أثر البرامج المقدمة للحجاج والمعتمرين، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن.