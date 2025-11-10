“مؤتمر ومعرض الحج 2025” يتيح تجربة الواقع الافتراضي عبر تطبيقه الإلكتروني

البلاد (جدة)
أطلقت وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج رؤية المملكة 2030- التطبيق الإلكتروني الرسمي لمؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، ليتيح للزوار والمشاركين تجربة رقمية متكاملة تُمكّنهم من متابعة فعاليات المؤتمر، وجدول الجلسات، والخريطة التفاعلية، إضافةً إلى بطاقتهم الرقمية الموحّدة في مكان واحد.
أطلقت وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج رؤية المملكة 2030- التطبيق الإلكتروني الرسمي لمؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، ليتيح للزوار والمشاركين تجربة رقمية متكاملة تُمكّنهم من متابعة فعاليات المؤتمر، وجدول الجلسات، والخريطة التفاعلية، إضافةً إلى بطاقتهم الرقمية الموحّدة في مكان واحد.
ويوفر التطبيق خدماتٍ عدة، منها البطاقة الرقمية (E-Badge) التي تمكّن المستخدم من الدخول السلس إلى مناطق المؤتمر عبر رمز الاستجابة السريعة، وبرنامج المؤتمر (Agenda) الذي يتيح الاطلاع على الجلسات وورش العمل والتسجيل المباشر للمشاركة فيها.
كما يُتيح التطبيق للزوار تجربة الواقع الافتراضي (VR) لاستكشاف الأجنحة والمناطق المختلفة داخل المعرض، إلى جانب الخريطة التفاعلية الذكية (HCE Map) التي تساعد على التنقّل والوصول إلى جميع مرافق الحدث بسهولة.
كما يُتيح التطبيق للزوار تجربة الواقع الافتراضي (VR) لاستكشاف الأجنحة والمناطق المختلفة داخل المعرض، إلى جانب الخريطة التفاعلية الذكية (HCE Map) التي تساعد على التنقّل والوصول إلى جميع مرافق الحدث بسهولة.
يُذكر أن مؤتمر ومعرض الحج 2025، والذي يقام في مركز جدة سوبردوم خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، يقع على مساحة (60) ألف متر مربع، ويستقطب (225) متحدثًا محليًا ودوليًا، عبر أكثر من (80) جلسة حوارية، و(60) ورشة عمل، بمشاركة (150) دولة، ويهدف إلى أن يكون منصة لبناء القدرات وتبادل الخبرات وتكامل الجهود على مدى العام.