طلاب الإعلام يتعرفون على تجربة “المراسل الميداني” في مؤتمر ومعرض الحج 1447

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      10 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (جدة)
استقبل مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج المشارك في مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، زواره اليوم، وتعرفوا على نموذج العمل الإعلامي الذي يُنفَّذ خلال مواسم الحج، وآليات توثيق وتغطية الأحداث إعلاميًّا داخل المركز.
وشهدت الزيارة مشاركة طلاب قسم الإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، الذين تعرفوا على التجهيزات الفنية والتقنية المستخدمة في العمل الإعلامي الميداني، إضافة إلى اطلاعهم على تجربة “المراسل الميداني” التي تحاكي بيئة العمل الحقيقية للمراسلين أثناء تغطية الأحداث ونقل الأخبار بشكل مباشر أمام الكاميرا، بأسلوب احترافي يحاكي الواقع الإعلامي.
وتأتي المبادرة في إطار دعم تنمية مهارات طلاب الإعلام، وتعزيز الربط بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقات العملية.
