رئيس سدايا: «سماي» تجسد تطلعات القيادة لبناء مجتمع رقمي

البلاد (الرياض)

أعرب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي عن اعتزازه بحصول مليون مواطن ومواطنة على شهادات مبادرة (سماي) في الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُجسّد تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في بناء مجتمع رقمي مُمكّن بالذكاء الاصطناعي، ويعكس رؤية المملكة 2030 الطموحة في الاستثمار في الإنسان؛ بوصفه محور التنمية وأساس نهضتها الرقمية.

وأوضح أن مبادرة “سماي” تعد إحدى المبادرات الوطنية الرائدة، التي أطلقت بهدف تمكين أبناء وبنات الوطن من اكتساب مهارات المستقبل في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هذا الرقم القياسي خلال فترة وجيزة، يؤكد نجاح النهج الوطني في تطوير القدرات البشرية، وبناء قاعدة معرفية تُسهم في دعم الاقتصاد الرقمي.

ولفت الدكتور الغامدي النظر إلى أن ما تحقق من نجاح لم يكن ليتحقق؛ لولا التكامل بين الجهات الحكومية، وتعاون شركاء النجاح من مختلف القطاعات، الذين أسهموا في إيصال المبادرة إلى جميع فئات المجتمع، مبينًا أن “سدايا” ماضية في تعزيز هذه الشراكات؛ لتوسيع نطاق الاستفادة من برامجها التدريبية والمعرفية، بما يعزز جاهزية المملكة لمستقبل يعتمد على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.