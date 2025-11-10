جمعية الترجمة توقع مذكرات تفاهم على هامش ملتقى الترجمة الدولي 2025

محمد الجليحي (الرياض)

وقعت جمعية الترجمة مذكرة تفاهم مع شركتي Nimdzi InsightsوMultilingual Media، ضمن ملتقى الترجمة الدولي 2025 الذي أقيم هذا العام تحت شعار “من السعودية.. نترجم المستقبل”، وذلك لتعزيز التعاون المعرفي والإعلامي وتطوير قطاع الترجمة في المملكة العربية السعودية.

يأتي توقيع الاتفاقية تعزيزًا لمساعي الجمعية للارتقاء بمنظومة قطاع الترجمة، عبر الاستفادة من خبرات مؤسسات دولية رائدة، إذ تُعد Nimdzi Insights بيت الخبرة الأول عالميًا في أبحاث سوق الترجمة وتحليل بياناته، فيما تُعد Multilingual Media واحدة من أهم المنصات الإعلامية التي توثق حراك القطاع عالميًا وتنقل اتجاهاته التقنية والمهنية إلى جمهور واسع من المختصين والباحثين والمهنيين.

وتضمّنت مذكرة التفاهم مجالاتٍ عدة، من أبرزها تطوير الدراسات المتخصصة حول واقع سوق الترجمة في المملكة العربية السعودية، وإعداد الإحصاءات والتحليلات التي تُسهم في بناء قاعدة معرفية تدعم نمو القطاع، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية تستهدف رفع كفاءة المترجمين والباحثين السعوديين وتمكينهم من أدوات البحث والتحليل المهني.

كما شملت المذكرة تعزيز التعاون الإعلامي والمعرفي من خلال شراكة تحريرية بين مجلة ساتا ومجلة Multilingual، بما يضمن تسليط الضوء على الحراك السعودي في قطاع الترجمة وتوسيع انتشار المحتوى المحلي في المنصات الدولية المتخصصة، إضافةً إلى تبادل الخبرات والممارسات الدولية في مجال الترجمة، وبناء شراكات مهنية تُسهم في تعزيز مكانة المملكة في قطاع الترجمة على المستويين الإقليمي والدولي.

تأتي هذه المذكرة امتدادًا لجهود جمعية الترجمة في تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية عبر بناء قطاع ترجمة متكامل يُسهم في تمكين المحتوى السعودي وكذلك المترجم من الوصول إلى العالم، وتعزيز دوره المعرفي والثقافي في المشهد