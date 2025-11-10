تحت رعاية ولي العهد.. تدشين النسخة الافتتاحية من منتدى «TOURISE»

البلاد (الرياض)

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- تدشن الرياض النسخة الافتتاحية من منتدى TOURISE العالمي، الذي تطلقه وزارة السياحة خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري.

ويهدف المنتدى إلى رسم ملامح مستقبل السياحة العالمية بما يعزز استدامته ونموه، ويضم تحت مظلته نخبة من قادة القطاعات الحيوية ذات العلاقة بالسياحة مثل: التقنية، والطيران، والترفيه، والتعليم، والاستدامة، والإعلام؛ من أجل وضع حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ تمكن قطاع السياحة من مواجهة التحديات المتوقعة، والازدهار للعقود الخمسة المقبلة.

ورفع وزير السياحة رئيس مجلس إدارة منتدى TOURISE أحمد بن عقيل الخطيب الشكر والتقدير لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على رعايته الكريمة للمنتدى، التي توسع تأثيره إلى آفاق أكثر شمولًا، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تنطلق من عظيم اهتمام سموه بالقطاع السياحي في إطار رؤية المملكة 2030.

وقال:” تعد السياحة من القطاعات الرئيسة في رؤية 2030، وفي هذا الإطار فإن الدعم غير المحدود الذي يقدمه سمو ولي العهد -حفظه الله- يشكل حجر أساس نبني عليه تقدمنا السياحي محليًّا وتأثيرنا العالمي في الوقت ذاته، سواء عبر الاستثمارات الضخمة في الوجهات السياحية، وخطوط الطيران، والطاقة الاستيعابية للمطارات، أو عبر البنية التحتية السياحية عالمية المستوى؛ إن هذه الجهود تضع المملكة مركزًا عالميًّا للسياحة والاستثمار والابتكار، وتوفر فرصًا استثمارية سياحية في مجالات الضيافة والثقافة والترفيه والرياضة”.

وأضاف:” إن العمل يجري على جميع المستويات لتمكين قطاعنا الحيوي الذي يثبت جاهزيته ومنافسته يومًا بعد يوم، فقد حلت المملكة في المركز الأول بين دول مجموعة العشرين في نمو أعداد السياح الدوليين للعام 2024، وتصدرت الوجهات السياحية عالميًّا في نمو الإيرادات السياحية من السياح الوافدين من الخارج”.