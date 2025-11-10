تحالف «محاربة الإرهاب» يطلق مبادرة «إعلاميو السلام»

البلاد (الرياض)

أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في مقره بالرياض أمس (الأحد)، أعمال مبادرة “إعلاميو السلام” الموجهة للمتدربين من الجمهورية اليمنية وعددهم 14 متدربًا، وذلك ضمن مبادرات التحالف الإستراتيجية في المجال الإعلامي؛ الهادفة إلى بناء قدرات الإعلاميين في الدول الأعضاء، وتعزيز دورهم في محاربة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية.

وأكد الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن التحالف يجسد نموذجًا فريدًا في توحيد جهود الدول الأعضاء في المجالات الفكرية والإعلامية والعسكرية والمالية؛ لمواجهة آفة الإرهاب والتطرف، وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية. وأوضح أن الجمهورية اليمنية بتاريخها العريق وموقعها الجغرافي الإستراتيجي؛ تمثل عمقًا حضاريًا وإنسانيًا مهمًا في منظومة الأمن الإقليمي للعالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن تمكين الإعلاميين اليمنيين وتأهيلهم يمثل استثمارًا في استقرار المنطقة، وتعزيزًا لخطاب السلام ومواجهة التطرف الفكري والإعلامي. وبيّن أن مبادرة “إعلاميو السلام” تأتي ضمن رؤية التحالف الشاملة لبناء القدرات وتعزيز الوعي، من خلال إعداد إعلاميين مؤهلين يمتلكون الأدوات المهنية والمعرفية لقيادة الخطاب الواعي، ومواجهة الحملات التضليلية والفكرية، التي تستهدف المجتمعات المدنية، مشددًا على أن الإعلام الواعي والمسؤول هو خط الدفاع الأول ضد الفكر المتطرف والتضليل الرقمي.