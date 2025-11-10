بجوائز مالية للفائزين.. “مؤتمر ومعرض الحج 2025” يُطلق هاكاثونين وتحديًا للطهاة لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن

البلاد (جدة)
أطلق مؤتمر ومعرض الحج 2025، تحديًا للطهاة وهاكاثونين للابتكار والتقنية، بجوائز مالية للمشاريع الابتكارية الفائزة، ضمن الحدث الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، -أحد برامج رؤية المملكة 2030- وذلك في مركز جدة سوبردوم خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري.
أطلق مؤتمر ومعرض الحج 2025، تحديًا للطهاة وهاكاثونين للابتكار والتقنية، بجوائز مالية للمشاريع الابتكارية الفائزة، ضمن الحدث الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، -أحد برامج رؤية المملكة 2030- وذلك في مركز جدة سوبردوم خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري.
كما خُصّص مؤتمر تحدي إعاشة ثون المُوجّه خصيصًا لطُهاة ضيوف الرحمن، وهو مبادرة رائدة للابتكار في الإعاشة، حيث يقدم نخبة الطهاة السعوديين والمواهب الواعدة أطباقًا مبتكرة تمزج بين الهوية الوطنية والاحترافية العالمية، وتقدم تجربة ملهمة وذات أثر مستدام في إعاشة ضيوف الرحمن في مواسم الحج.
وفي مجالات أخرى, أطلق المؤتمر “هاكاثون لوجستيات الحج” بالتعاون مع جامعة جدة؛ بهدف تشجيع المبدعين والمواهب التقنية على ابتكار حلول رقمية ذكية تعمل على تحسين تجربة الحاج، وتعزيز كفاءة نظام النقل والخدمات اللوجستية خلال موسم الحج، وذلك في مجالات خدمة ضيوف الرحمن، وإدارة الحشود، والتجارب الرقمية، والتحول الرقمي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الابتكار في مجال الصحة والخدمات الطبية للحجاج.
ويجمع “هاكاثون أنسنة المشاعر” الذي يُقام بالتعاون مع جامعة أم القرى، المتخصصين في مجالات الهندسة والتصميم لتطوير بيئات حضرية مستدامة داخل المشاعر المقدسة تراعي الإنسان وتنسجم مع البيئة، بما ينعكس إيجابًا على تجربة الحجاج، عبر ثلاثة مسارات هي: المسار الهندسي لتقديم حلول وتصاميم هندسية تسهم في تحسين بيئة المشاعر المقدسة ومراعاة الاستدامة وراحة الإنسان وكفاءة البنية التحتية، ومسار ثانٍ تقني يُعنى بتطوير حلول رقمية وتقنيات ذكية تدعم أنسنة المشاعر المقدسة وتسهل الخدمات، ومسار ثالث يُركز على تصميم هدايا وتذكارات مبتكرة تجسِّد روح المشاعر المقدسة وتعكس طابعها الثقافي والروحي بأسلوب إبداعي يخلِّد تجربة الزائر ويعزز ارتباطه بالمكان.
يُذكر أن المؤتمر أطلق تطبيقه الإلكتروني الرسمي الذي يتيح للزوار والمشاركين تجربة رقمية متكاملة تُمكّنهم من متابعة فعاليات المؤتمر، وجدول الجلسات، والخريطة التفاعلية، إضافةً إلى بطاقتهم الرقمية الموحدة في مكان واحد.