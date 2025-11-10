المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يُشارك بـ 25 مبادرة في “مؤتمر ومعرض الحج 2025”

البلاد (جدة)
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال مشاركته في “مؤتمر ومعرض الحج 2025″، 25 مبادرة نوعية تمتد عبر طيف واسع من المجالات الحيوية، لتؤكد دوره شريكًا فاعلًا في تطوير منظومة الحج وتعزيز التكامل بين الجهات، لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك في حضور عالمي يجمع الخبرات تحت سقفٍ واحد.
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال مشاركته في “مؤتمر ومعرض الحج 2025″، 25 مبادرة نوعية تمتد عبر طيف واسع من المجالات الحيوية، لتؤكد دوره شريكًا فاعلًا في تطوير منظومة الحج وتعزيز التكامل بين الجهات، لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك في حضور عالمي يجمع الخبرات تحت سقفٍ واحد.
وتتوزع مبادرات المركز على مجالات متنوعة، تبدأ من المجال التوعوي الذي يهدف إلى رفع الوعي الديني والسلوكي للحجاج، وتمتد إلى مجال الإثراء التجريبي الذي يُعنى بتعزيز تجربة الحاج عبر برامج معرفية وروحية وثقافية تُسهم في ترك أثر مستدام بعد أداء المناسك, كما يشمل الحضور المجال اللوجستي والتنظيمي لضمان انسيابية الخدمات، والمجال البيئي الهادف إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة وتقليل الأثر البيئي في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى المجال التقني الذي يقدم حلولًا ذكية تسهّل العمليات التشغيلية وتدعم اتخاذ القرار.
ويبرز المركز خلال مشاركته اهتمامه بالمجال الإرشادي والتوعوي الإيماني, من خلال مبادرات تعزز القيم الإسلامية وتثري الجانب الروحي للحجاج، إلى جانب المجال الصحي والرعاية الاجتماعية اللذين يضعان سلامة ضيوف الرحمن وجودة حياتهم في مقدمة الأولويات، وتتكامل هذه الجهود عبر مجال الحلول التقنية الذي يوظّف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتحسين كفاءة الأداء.