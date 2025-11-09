يعد ختام الجولة 8 بدوري يلو.. الدرعية يتقدم.. والوحدة يحقق أول انتصار

وحسم العلا قمة مباريات الجولة بعد الفوز على مضيفه العروبة بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد العروبة عند 16 نقطة متراجعًا للمركز الرابع.

وواصل أبها انتصاراته محققًا فوزًا كبيرًا على ضيفه الجندل بنتيجة 4-1 رافعًا رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، بينما تجمد رصيد الجندل عند 8 نقاط في المركز الـ 13.

وحقق الدرعية فوزًا ثمينًا خارج ملعبه أمام الباطن بنتيجة 2-1 ليتقدم للمركز الثالث برصيد 17 نقطة، بينما توقف رصيد الباطن عند نقطتين في المركز الـ 17 وله مباراة مؤجلة.

وتعادل الرائد أمام ضيفه الأنوار بهدف لكل منهما ليتراجع الرائد للمركز الخامس برصيد 15 نقطة بينما رفع الأنوار رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ 14.

وحقق البكيرية فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الجبيل بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس بينما توقف رصيد الجبيل عند نقطة وحيدة ليتراجع للمركز الأخير وله مباراة مؤجلة.

وتعادل جدة أمام ضيفه العربي بهدف لكل منهما ليرفع جدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع بينما رفع العربي رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر.

وبالنتيجة ذاتها تعادل الزلفي مع الجبلين ليرفع الزلفي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ 12 وله مباراة مؤجلة، بينما رفع الجبلين رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن.

وفاز الفيصلي على ضيفه العدالة بهدف نظيف رافعًا رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع وله مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد العدالة عند 5 نقاط في المركز الـ 15.

وحقق الوحدة أولى انتصاراته هذا الموسم بعد فوزه الثمين على مضيفه الطائي بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده إلى 5 نقاط ليغادر ذيل الترتيب متقدمًا للمركز الـ 16، بينما توقف رصيد الطائي عند 8 نقاط في المركز الـ 11.

وشهدت الجولة الثامنة من دوري يلو تسجيل 20 هدفًا، وجاء أبها كأقوى خط هجوم “20 هدفًا”، بينما جاء العلا كأقوى خط دفاع “5 أهداف“.

وحافظ العلا وأبها على سجلهما كأكثر الأندية فوزًا بـ 6 انتصارات لكل منهما، كما بقي العلا وحيدًا بلا خسارة.

وبنهاية الجولة الثامنة، حافظ لاعب العروبة “سيمي” على صدارته للهدافين برصيد 11 هدفًا، يليه كلًا من جايتان لابورد لاعب الدرعية وسيلا سو لاعب أبها ولكل منهما 9 أهداف.