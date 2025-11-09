“غامزة ألتون” تحصد أول ذهبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

ونالت الإندونيسية تيتا نورجاهيا ميلياني الميدالية الفضية، فيما حصلت الأذربيجانية نوراي أبيلوفا على الميدالية البرونزية.

حصدت غامزة ألتون، لاعبة منتخب تركيا لرفع الأثقال، أول ميدالية ذهبية في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، بعدما توجت بذهبية وزن 48 كجم.

وتستضيف الرياض العاصمة السعودية، منافسات الدورة في نسختها السادسة، بمشاركة أكثر من 3 آلاف رياضي ورياضية، يمثلون 57 دولة، يتنافسون في 23 رياضة مختلفة.

وفد غيانا.. 24 ساعة طيران للمشاركة في الرياض 2025

استغرق وفد غيانا نحو 24 ساعة طيران للوصول إلى العاصمة السعودية الرياض، قادمًا من جورج تاون عبر نيويورك الأمريكية، للمشاركة في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025).

ويضم الوفد ثلاث لاعبات في منتخب غيانا للسيدات لتنس الطاولة، هن: تشيلسي إيدجهيل، وجازمين بيلينغي، وثريا ثوماس، اللواتي أكدن سعادتهن الكبيرة بالوصول إلى المملكة، مشيداتٍ بحفاوة الاستقبال والتنظيم المميز الذي جعلهن لا يشعرن بالغربة منذ لحظة وصولهن إلى قرية الرياضيين.

وتشارك غيانا في خمس رياضات ضمن الدورة، ويمثلها 21 رياضيًا ورياضية، ستة منهم في تنس الطاولة، وعشرة في ألعاب القوى، واثنان في السباحة، واثنان في الملاكمة، ولاعب واحد في رفع الأثقال.

الرياض 2025.. 22 متأهلًا إلى نصف نهائي الملاكمة

حجز 22 ملاكمًا وملاكمة مقاعدهم في نصف نهائي منافسات الملاكمة، خلال المنافسات التي جرت اليوم السبت في برج الفنون بالمسار الرياضي، ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، بحضور الأمير نايف بن عاصم بن نايف، رئيس الاتحاد الأردني للملاكمة، والدكتور رائد سامي العداون، وزير الشباب الأردني، إضافة إلى عباس عبدالقادر، رئيس الاتحاد الجزائري للعبة.

وانطلقت منافسات الملاكمة الأربعاء الماضي، بمشاركة 106 ملاكمين وملاكمات يمثلون 24 دولة، يتنافسون في 10 أوزان، وتستمر حتى الاثنين المقبل 10 نوفمبر.

اليوم.. نصف نهائي كرة القدم (صالات) و19 نزالًا في الملاكمة

تنطلق اليوم الأحد منافسات نصف نهائي كرة القدم (الصالات)، إذ يلتقي متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية عند الساعة الرابعة مساءً، فيما تجمع المباراة الثانية متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى عند الساعة السابعة مساءً، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وتتواصل منافسات الكرة الطائرة بثلاث مباريات في بوليفارد رياض سيتي، حيث تُقام مواجهتان في فئة السيدات، تجمع الأولى طاجيكستان وأفغانستان عند الساعة الواحدة ظهرًا، وتلتقي في الثانية تركيا وأذربيجان عند الساعة الرابعة عصرًا، فيما تلعب تركيا أمام تشاد في فئة الرجال عند الساعة السادسة مساءً.

وفي المسار الرياضي، تُقام 19 نزالًا ضمن منافسات نصف النهائي، تبدأ عند الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى السابعة والنصف مساءً.

كما تتواصل في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية منافسات الجودو في ثاني أيام المسابقات الفردية، على أن تُختتم البطولة بعد غدٍ الاثنين بمنافسات الفرق المختلطة وحفل التتويج.

وفي بوليفارد رياض سيتي، تستمر منافسات تنس الطاولة بإقامة ثماني مباريات في الأدوار التمهيدية ومثلها في الأدوار الإقصائية.

وعند الساعة العاشرة صباحًا، يواصل السباحون منافساتهم بحسم ست ميداليات، فيما تُقام ثلاث مسابقات في رفع الأثقال عند الساعة 11:00 صباحًا وحتى 5:30 مساءً، بوزن 65 كجم و71 كجم للرجال، و58 كجم للسيدات.