عمليات نسف واسعة في خان يونس.. تجدد القصف الإسرائيلي على غزة

البلاد (غزة)

رغم دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة يومه التاسع والعشرين، شهد القطاع تصعيداً جديداً أمس (السبت)، مع تجدد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق شرق مدينة غزة وشرق خان يونس جنوب القطاع، ما أعاد التوتر الميداني إلى الواجهة بعد أسابيع من الهدوء النسبي.

وشن الطيران الإسرائيلي ثلاث غارات جوية على شرق خان يونس، تزامنت مع تحليق منخفض للطائرات المسيرة في أجواء المدينة. كما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية سواحل مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن مناطق شمال شرقي خان يونس شهدت عمليات نسف واسعة استهدفت منازل وأبنية سكنية، في مشهد يعكس استمرار العمليات الميدانية رغم سريان اتفاق وقف النار.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس قد دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، متضمناً بنوداً لتبادل الأسرى بين الجانبين، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” الممتد من شمال القطاع إلى جنوبه، إضافة إلى إدخال نحو 600 شاحنة مساعدات يومياً. لكن الواقع الإنساني في غزة لا يزال بالغ القسوة، إذ يعاني السكان من نقص حاد في الإمدادات الإنسانية وشح في المساعدات الغذائية والطبية، فيما تتواصل معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين يفترشون العراء بسبب نقص الخيام والملاجئ.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يقارب 80% من الأبنية والمنشآت السكنية في قطاع غزة تعرضت للدمار الجزئي أو الكامل، فيما تُقدَّر كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

وبينما يستمر الركام في تغطية مساحات واسعة من القطاع، تتزايد المخاوف من انهيار الخدمات الأساسية في ظل ضعف البنية التحتية وصعوبة إيصال المساعدات، ما يجعل الهدوء الهش مهدداً بالانهيار في أي لحظة.