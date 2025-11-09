سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية سريلانكا

البلاد (الرياض)
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية فيجيثا هيراث.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حيال عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي ختام الاستقبال، قام سمو وزير الخارجية بتسليم وزير الخارجية السريلانكي، طابعًا بريديًا تذكاريًا بمناسبة مرور خمسين عامًا على العلاقات بين البلدين الصديقين. حضر الاستقبال مدير إدارة جنوب آسيا ماجد بن عبدالرحمن العتيبي.
