الرياض تستضيف الاجتماع الـ40 لمجموعة الأمم المتحدة رفيعة المستوى في مجال الإحصاءات

البلاد (الرياض)
تستضيف المملكة ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء الاجتماع الأربعين للمجموعة رفيعة المستوى المعنية بالشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 (HLG-PCCB) التابعة للأمم المتحدة وذلك خلال يومي (10 – 11) نوفمبر الجاري في مقر الهيئة بمدينة الرياض، بمشاركة أعضاء اللجنة من رؤساء المكاتب الإحصائية وممثلي المنظمات الإحصائية الدولية والإقليمية.
تستضيف المملكة ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء الاجتماع الأربعين للمجموعة رفيعة المستوى المعنية بالشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 (HLG-PCCB) التابعة للأمم المتحدة وذلك خلال يومي (10 – 11) نوفمبر الجاري في مقر الهيئة بمدينة الرياض، بمشاركة أعضاء اللجنة من رؤساء المكاتب الإحصائية وممثلي المنظمات الإحصائية الدولية والإقليمية.
ويأتي هذا الحدث الدولي في إطار مكانة المملكة المتنامية في دعم منظومة الإحصاءات الدولية وتعزيز الجهود المشتركة لتطوير القدرات الإحصائية بما يسهم في متابعة قياس التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنسيق المبادرات ذات الصلة بين دول الأعضاء.
وتُعد استضافة المملكة لهذا الاجتماع تأكيدًا على مكانتها الريادية في المجال الإحصائي على المستوى الدولي، ودورها في دعم الجهود الدولية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وانسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز تبادل المعرفة وتطوير البنية الإحصائية الوطنية والدولية.
ويستعرض المشاركون في الاجتماع سُبل تعزيز التكامل بين النظم الإحصائية الدولية وتطوير القدرات الوطنية لإنتاج بيانات دقيقة وموثوقة، إضافةً إلى مناقشة سُبل توسيع استخدام البيانات المبتكرة وأحدث المنهجيات الإحصائية الداعمة للخطط التنموية والاقتصادية، وبحث الإستراتيجيات المعززة للملكية الوطنية للبيانات، ودور القطاع الخاص في دعم منظومة البيانات الإحصائية للدول الأعضاء، إلى جانب مراجعة خطة العمل لعام 2026 والاستعداد لتقديم تقرير المجموعة إلى لجنة الإحصاء بالأمم المتحدة خلال الربع الأول منه.
يشار إلى أن مجموعة (HLG-PCCB) أنشأتها اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والأربعين، بعضوية رؤساء المنظمات الإحصائية الدولية والإقليمية، ويرتكز عمل المجموعة على التعاون الدولي في تطوير الأنظمة الإحصائية، والإشراف على تنظيم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، وتطوير إستراتيجيات البيانات الإحصائية من خلال دعم الدول في تطوير سياساتها الإحصائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.