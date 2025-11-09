الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة الـ 16 في تاريخه

البلاد (جدة)
توج فريق الأهلي القاهري بلقب كأس السوبر المصري، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بثنائية نظيفة، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، ليرفع الأحمر رصيده إلى اللقب السادس عشر في تاريخه، بينما توقف رصيد الزمالك عند أربع بطولات فقط.
سجل هدفي الأهلي كل من أشرف بن شرقي في الدقيقة 43 من الشوط الأول، ومروان عطية في الدقيقة 71 من الشوط الثاني.
وشهدت المباراة أيضًا إلغاء هدف للزمالك سجله سيف الجزيري، بعد لمسة يد على اللاعب التونسي؛ وفق قرار حكم المباراة، لتظل النتيجة لصالح الأهلي 2-0.
وتُوِّج الأهلي باللقب بعد مباراة حافلة بالإثارة، وسط سيطرة واضحة وتكتيك متقن، ليواصل الأحمر هيمنته على البطولات المحلية ويؤكد تفوقه على الزمالك في المواجهات النهائية.
من زيزو ⬅️ بن شرقي
بن شرقي يستلم بطريقة رائعة ويسدد ويسجل الهدف الأول للأهلي ويشعل القمة #الأهلي_الزمالك
طاهر يصنع بعرضية متقنة ✨
مروان عطية يسجل ثاني أهداف الأهلي في الديربي الكبير⚽️#الأهلي_الزمالك
