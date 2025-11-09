الرياضة

الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة الـ 16 في تاريخه

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ       9 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

توج فريق الأهلي القاهري بلقب كأس السوبر المصري، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بثنائية نظيفة، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، ليرفع الأحمر رصيده إلى اللقب السادس عشر في تاريخه، بينما توقف رصيد الزمالك عند أربع بطولات فقط.

سجل هدفي الأهلي كل من أشرف بن شرقي في الدقيقة 43 من الشوط الأول، ومروان عطية في الدقيقة 71 من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة أيضًا إلغاء هدف للزمالك سجله سيف الجزيري، بعد لمسة يد على اللاعب التونسي؛ وفق قرار حكم المباراة، لتظل النتيجة لصالح الأهلي 2-0.

وتُوِّج الأهلي باللقب بعد مباراة حافلة بالإثارة، وسط سيطرة واضحة وتكتيك متقن، ليواصل الأحمر هيمنته على البطولات المحلية ويؤكد تفوقه على الزمالك في المواجهات النهائية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *