الأخضر يدشن تدريباته في معسكر جدة استعداداً للقاء ساحل العاج

البلاد (جدة)

دشَّن المنتخب الوطني اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في محافظة جدة، والذي يمتد حتى الثامن عشر من شهر نوفمبر، والمقام ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.

وانتظم اللاعبون في مقر المعسكر، باستثناء لاعبي أندية الأهلي، والاتحاد، والنصر، الذين شاركوا بصفةٍ أساسية مع أنديتهم يوم أمس ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث قرّر المدير الفني للمنتخب الوطني منحهم راحة على أن يلتحقوا بمعسكر الأخضر غدًا الاثنين.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب الوطني مساء اليوم حصتهم التدريبية الأولى على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث اشتملت الحصة على تمارين الإحماء والاستحواذ، أعقبها مناورة على مجموعتين.

على صعيدٍ متصل، لم يُشارك اللاعب حسان التمبكتي في الحصة التدريبية، لشعوره بآلامٍ في قدمه، حيث أُجريت له الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على حالته.

ويواصل المنتخب الوطني مساء يوم غدٍ الإثنين تدريباته بحصةٍ على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة السادسة والنصف مساءً، وستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.