إسرائيل تتسلم رفات رهينة.. وتحدد هوية الجثة

البلاد (غزة)

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (السبت)، التعرف رسمياً على هوية الرفات التي تسلمتها القوات الإسرائيلية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة.

وأوضح المكتب في بيان أن الجثة تعود إلى المختطف الإسرائيلي الأرجنتيني ليؤور رودايف، مشيراً إلى أن الرفات نُقلت إلى داخل إسرائيل لاستكمال الفحوصات الطبية وإجراءات الدفن الرسمية.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت الجمعة تسليم رفات رهينة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موضحة أن الجثة عُثر عليها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك في سياق التفاهمات الجارية لتبادل الأسرى والجثامين بين الجانبين.

وبحسب البيان الإسرائيلي، نُقلت الجثة إلى القوات الإسرائيلية عبر الصليب الأحمر، في عملية تمت تحت إشراف أمني مشدد، واعتُبرت جزءاً من تطبيق بنود اتفاق الهدنة الموقع في العاشر من أكتوبر الماضي.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس شمل تبادل الأسرى والرفات، حيث جرى حتى الآن تسليم جثامين 23 رهينة إسرائيلياً مقابل 285 رفاتاً لفلسطينيين من عناصر الفصائل المسلحة، في حين ما تزال عمليات التعرف على بعض الجثث الفلسطينية جارية في غزة.

وكانت حماس قد أفرجت خلال الأسابيع الماضية عن العشرين رهينة الأحياء الذين ظلوا محتجزين لديها منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، مقابل إطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، ضمن صفقة وصفت بأنها الأوسع منذ سنوات.

ويُتوقع أن تستمر عمليات التسليم المتبادل خلال الأيام المقبلة، في ظل مساعٍ أممية ومصرية لتثبيت الهدنة ومنع انهيارها، رغم التوترات الميدانية المتكررة في جنوب القطاع.