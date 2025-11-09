أكد أنه يوثق إرث الحرمين الشريفين.. النويمي: مؤتمر ومعرض الحج منصة عالمية لتبادل الخبرات

البلاد (جدة)

عقدت وزارة الحج والعمرة ودارة الملك عبدالعزيز أمس (السبت)، الإيجاز الصحفي الخاص بمؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، المقام تحت شعار”من مكة إلى العالم” في جدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، وأكاديميين وباحثين، وممثلي مكاتب شؤون الحجاج، ليستفيد منه أكثر من 2400 متدرب من مختلف دول العالم.

وتطرق الإيجاز الصحفي، بحضور المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي والمتحدث الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز سلطان العويرضي، إلى دلالات الشعار، وتوقع زيارة أكثر من 150 ألف زائر، مع عقد 143 جلسة وورش عمل متخصصة، واستقطاب 270 جهة عارضة و225 متحدثًا. وأوضح النويمي، أن مساحة إقامة المؤتمر والمعرض تبلغ 60 ألف متر مربع، ويضم 18 قطاعًا متنوعًا في خدمات الحج، مؤكدًا أن النسخة الخامسة تأتي امتدادًا لنجاح النسخة السابقة، التي استقطبت أكثر من 120 ألف زائر ومشاركة 150 دولة.

وأكد أن المؤتمر يشكل منصة دولية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في منظومة الحج، مستهدفًا التكامل بين التقنية والعمران والإنسان لخدمة ضيوف الرحمن، مع إطلاق مبادرات مثل”منطقة الابتكار” لتطوير الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة والحلول الهندسية المستدامة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة الحشود، دعمًا لرؤية المملكة 2030.

من جهته، أوضح العويرضي أن مشاركة دارة الملك عبدالعزيز؛ تأتي لأول مرة لتعزيز البرنامج العلمي والثقافي للمؤتمر عبر”ملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين” ومعرض “100 عام في العناية بالحرمين الشريفين”، حيث يسلط الضوء على تطور الحج عبر العصور والتقنيات المستخدمة في توثيق هذه التجربة، ويقدّم محتوى معرفيًا وتاريخيًا، يبرز الإرث الحضاري والإنساني للمملكة، ويؤكد على رسالتها في حفظ وتوثيق تاريخ الحرمين الشريفين، وجعل المملكة منارة علمية وحضارية وفق رؤية 2030.