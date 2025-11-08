وزارة الرياضة تختتم مشاركتها في منتدى الاستثمار الرياضي بمدريد

‎البلاد (جدة)

اختتمت وزارة الرياضة مشاركتها في منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي الذي استضافه استاد سانتياغو برنابيو في مدينة مدريد، خلال الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر 2025م، بمشاركة واسعة من القادة وصنّاع القرار والخبراء في مجالات الرياضة والاستثمار والاقتصاد من مختلف أنحاء العالم.

وشهد المنتدى حضور أكثر من 250 شخصية رفيعة المستوى من قطاعات الحكومة والاستثمار والرياضة، ومنهم نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في إسبانيا عبدالله المنقور، ورئيسة حكومة إقليم مدريد إيزابيل دياز أيوسو، إضافة إلى ممثلين من مجلس الأعمال السعودي- الإسباني، ومجلس مدينة مدريد، والمجلس الأعلى للرياضة الإسباني، علاوةً على مشاركة عدد من الشركات السعودية والأندية الرياضية.

وخلال فعاليات المنتدى التي امتدت على مدى يومين، عقد الوفد السعودي عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه الإسبان والأوروبيين، حيث تم استعراض مشروعات استثمارية رياضية كبرى، تشمل خصخصة الأندية، وتطوير البنية التحتية، وتنظيم الفعاليات الرياضية، حيث تم عرض تجربة الوزارة في تخصيص الأندية الرياضية وما حققته من نتائج ملموسة، تسهم في جذب المستثمرين، وتعزيز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للأندية، علاوةً على مناقشة فرص التعاون مع شركات إسبانية متخصصة في عدد من المجالات الرياضية.

‎تأتي مشاركة وزارة الرياضة في المنتدى؛ تحقيقاً لجملة من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى الترويج للاستثمار الرياضي في المملكة، وتعزيز مكانتها كمركز دولي جاذب للاستثمار في قطاع الرياضة، إضافة إلى دعم القطاع الخاص السعودي في المشاركات الداخلية والدولية.

‎وتعكس هذه المشاركة التزام الوزارة بتعزيز التعاون السعودي- الإسباني في مجالات الرياضة والبنية التحتية والأعمال، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية لتعزيز الشراكات مع الجانب الأوروبي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ الرامية إلى بناء اقتصاد رياضي قوي ومستدام.