نهائيات رابطة محترفات التنس| سابالينكا: هذه المواجهة تعدّ الأقوى في الموسم.. وبابوش: لن نفرّط في اللقب

هاني البشر (الرياض)

شددت المجرية تيميا بابوش على أنها لن تدخر جهداً في سبيل المنافسة على اللقب، لا سيما بعد التأهل إلى المباراة النهائية، وأن الأهم يتمثل في اللعب بثقةٍ وتركيز، والحصول على أفضلية للتتويج بالبطولة، مشيرةً إلى أن المشاركة في هذه البطولة تعدّ إنجازاً بحد ذاته.

جاء ذلك في قاعة المؤتمرات بالصالة الداخلية بجامعك الملك سعود، والتي أبدت من خلالها البرازيلية لويسا إعجابها بخبرة زميلتها “تيميا” في هذه البطولة، لا سيما عملية الانسجام بينهما، والتي منحتهما قوةً إضافية في المواقف الصعبة، مؤكدةً أن القيمة المضافة في الفريق تكمن في الحفاظ على الهدوء، والعمل على تقديم عطاءٍ مميز في كل مواجهة، واصفةً مشاركتها بالاستثنائية، لا سيما اللعب ضد أفضل نجمات التنس في العالم، وأن الوصول إلى هذه المرحلة يجسد الجهد المبذول على مدارٍ عامٍ كامل.

من جانبها، أشارت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا إلى أنها تسعى لاستعادة طاقتها رفقة الفريق الطبي، خاصةً بعد شعورها بالإرهاق إزاء ما قدمته من مجهودات عالية، مؤكدةً أنها قدمت أداءً مميزاً في مواجهة نصف النهائي، كما أن تطوير عملية الإرسال تعتمد على التقنية والتوقيت أكثر من القوة.

إلى ذلك، أوضحت البيلاروسية أرينا سابالينكا، أن مواجهتها ضد الأمريكية أماندا أنيسيموفا، تعدّ واحدةً من أعظم المباريات خلال الموسم، والتي اتسمت بالقوة والندية، كما أن تفوق نظيرتها “أماندا” خلال المجموعة الثانية، أجبرها على تغيير الطريقة، ما أسهم في سرعة الإيقاع بشكلٍ إيجابي، مقدمةً شكرها للجماهير، والتي بيّنت أنهم يشكلون نقطةً تحوّل بالنسبة لها في منافسات البطولة.

كما أعربت الأمريكية جيسيكا بيغولا عن رضاها عمّا قدمته خلال الموسم، مؤكدة أنها واجهت خصمًا قويًا، وأن التجربة أكسبتها خبرات ثمينة وساعدتها على تطور أدائها، علاوةً على عزمها على العودة إلى الموسم المقبل بصورةٍ أفضل.

وأضافت بيغولا: “هناك تطور لافت تشهده المملكة، كما أنني سعيدة بالمشاركة في الفعاليات المخصصة للأطفال واللاعبات الصغيرات، واللاتي سيكُنّ نواةً مستقبليةً لهذه اللعبة في السعودية، ويجب عليهنّ أن يؤمنّ بقدراتهن، وأن يتأكدنّ أن العمل الجاد طريق للنجاح”.