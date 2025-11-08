اليو في” يلو”.. قمة تجمع العلا والعروبة.. والعدالة في ضيافة الفيصلي

البلاد (جدة)

تتواصل الإثارة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، حيث تشهد منافسات الجولة الثامنة قمة مرتقبة تجمع العلا المتصدر مع ملاحقه العروبة صاحب المركز الرابع . فيما يحل العدالة ضيفًا على الفيصلي، ويلتقي الزلفي مع الجبلين .

العلا vs العروبة

تترقب الجماهير قمة العروبة والعلا التي تمثل منعطفًا مهمًا للفريقين، إذ يتصدر العلا جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن العروبة صاحب المركز الثالث بـ 16 نقطة .

يدخل العروبة اللقاء منتشيًا بفوزه الثمين خارج الديار أمام الجبلين في الجولة الماضية، بينما تعثر العلا على ملعبه بالتعادل أمام الفيصلي ليفقد النقطة الرابعة له هذا الموسم

.

العدالة vsالفيصلي



يستقبل الفيصلي ضيفه العدالة منتشيًا بتعادله المثير أمام العلا المتصدر في الجولة الماضية، حيث يسعى لتحقيق فوز يتقدم به خطوة في سلم الترتيب؛ إذ يحل تاسعًا برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة، بينما يحل العدالة في المركز الـ 15 برصيد 5 نقاط ويسعى لتحقيق فوزه ينعش آماله في الاقتراب من مراكز المقدمة .

الزلفي vs الجبلين