فريق رودز يحقق الفوز في بطولة أرامكو – شينزن ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة

محمد الجليحي (الرياض)

قدّم فريق رودز أداءً قوياً في بطولة أرامكو – شينزن، ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، أنهى به المنافسات عند 39 ضربة تحت المعدّل، ليتصدّر الترتيب بفارق أربع ضربات عن أقرب منافسيه في نادي ميشن هيلز للجولف في شينزن.

وقدّمت التايلندية تريشات تشينغلاب جولة مميّزة، مسجّلة 68 ضربة (ثماني ضربات تحت المعدّل)، لتعتلي صدارة المنافسات الفردية مع ختام اليوم وتلعب دوراً محورياً في فوز فريق رودز، بفضل أدائها المتوازن الذي عزّز تفوقها الشخصي ورفع من مستوى الفريق في منافسات اليوم.

وبقيادة ميمي رودز، قدّم الفريق الذي يضم التايلنديتين تريشات تشينغلاب وكولتيدا برامفون والتشيكية كريستينا نابولياوفا أداءً منسجماً مكّنه من الحفاظ على صدارة المنافسات. وحققت برامفون نتيجة مميزة في المنافسات الفردية، أنهت بها اليوم في المركز الرابع بمجموع تسع ضربات تحت المعدّل، بفارق ثلاث ضربات عن زميلتها في الفريق، بينما جاء فريق ألكسندر في المركز الثاني عند 35 ضربة تحت المعدّل، فيما احتل فريق ليو المركز الثالث بفارق ضربة واحدة.

وتُشكّل بطولة أرامكو – شينزن، بدعم من جولف السعودية، المحطة الختامية لسلسلة بطولات صندوق الاستثمارات العامة لعام 2025 ضمن جولة السيدات الأوروبية، في تأكيدٍ على التزام المملكة بتعزيز حضور المرأة في رياضة الجولف وتطوير منافساتها على المستوى العالمي. وتمتاز البطولة بقيمة جوائزها المرتفعة، حيث يحصل الفريق الفائز على 500 ألف دولار، فيما يبلغ إجمالي جوائز المنافسات الفردية 1.5 مليون دولار، ما يعكس مكانتها كإحدى أبرز بطولات الجولف الاحترافية للسيدات.

وحققت القائدة ميمي رودز ثلاثة ألقاب فردية هذا الموسم في أستراليا وجنوب أفريقيا وهولندا، لتسجّل في بطولة أرامكو – شينزن أول انتصار لها في فئة الفرق لعام 2025، مؤكدةً فخرها بهذا الإنجاز الجديد في مسيرتها.

وقالت ميمي رودز عقب فوز فريقها: “نشعر بسعادة كبيرة بعد هذا الأداء الجماعي المميز. تركيزنا كان موجهاً نحو التقدم في الترتيب العام للفرق أكثر من النتائج الفردية، وت

مكّنا من تحقيق العديد من ضربات البيردي بالإضافة إلى عدد من ضربات الإيغل، ما جعل اليوم ناجحاً بكل المقاييس.”

وأضافت رودز: “سنحتفل بهذا الفوز بالشكل الذي يستحقه. عادةً ما تُقام منافسات الجولف بطابع فردي، لكن وجود عنصر الفريق يضيف روحاً جماعية مميزة ويجعل التجربة أكثر متعة، كما يخفف من الضغط المرتبط بالأداء الفردي.”

ويؤكد هذا الفوز استمرار جولف السعودية في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير رياضة الجولف للسيدات وتعزيز مشاركتهن على الساحة الدولية. ومن خلال مبادراتها الرائدة، وفي مقدمتها سلسلة بطولات صندوق الاستثمارات العامة، تواصل جولف السعودية دعم نمو اللعبة وترسيخ موقع المملكة كوجهة عالمية لرياضة الجولف.

وتتقدّم التايلندية تريشات تشينغلاب، الفائزة سابقاً في جولة السيدات الأوروبية عام 2023 في هولندا، إلى الجولة الختامية من منافسات الفردي في بطولة أرامكو – شينزن ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة وهي في مركز قوي، بعد أن سجّلت 68 ضربة (ثماني ضربات تحت المعدّل) تضمنتا ضربتي إيغل، لتواصل تعزيز صدارتها في الترتيب العام.

وقالت تريشات تشينغلاب عقب انتهاء الجولة: “هدفي كان تحقيق أكبر عدد ممكن من ضربات البيردي، وكانت ضربتا الإيغل إضافة رائعة. أنا راضية عن أدائي اليوم، وتمكنت من الحفاظ على إيقاع ثابت طوال الجولة، وكان اليوم ناجحاً على جميع المستويات.”

وأضافت: “هذه مشاركتي الثانية في بطولات أرامكو، إذ لم أوفّق في التأهل إلى المراحل النهائية العام الماضي، لذلك أشعر بسعادة كبيرة بالنتائج التي حققتها هذا الأسبوع وبالعودة للمنافسة مجدداً في هذه الأجواء المميزة.”

وتواصل الصينية رونينغ يين، الحاصلة على لقب إحدى البطولات الكبرى، تألقها في بطولة أرامكو – شينزن ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تحتل المركز الثاني في الترتيب الفردي بمجموع 11 ضربة تحت المعدّل إلى جانب مواطنتها رويكسين ليو، وبفارق ضربة واحدة عن المتصدّرة. وتأتي الأميركية أليسون لي في المركز الرابع بفارق ضربتين، بالتساوي مع لاعبتين أخريين، ما يعكس احتدام المنافسة قبل الجولة الختامية.

ونجحت المغربية مها حديوي في التأهل إلى الجولة الختامية بعد أن أنهت جولتها عند ضربتين تحت المعدّل، لتواصل مسيرتها كأول لاعبة عربية ومغربية تشارك بشكلٍ منتظم في جولة السيدات الأوروبية.