سالم الدوسري يصنع تاريخاً جديداً للاعب السعودي 

– أول لاعب سعودي يدخل اختيارات الفيفا لجوائزه

مممد الجليحي (الرياض)

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم اللاعب السعودي وأفضل لاعب آسيوي سالم الدوسري؛ للتنافس على جوائز the best 2025 ضمن قائمته المختارة من خبراء اللعبة في الفيفا.

واعلن الفيفا عن جوائزه لأفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب ومدربة وأفضل حارس وحارسة مرمى.

ويعتبر الدوسري قائد المنتخب السعودي وفريق الهلال أول لاعب سعودي في التاريخ يترشح لجائزة من الفيفا.

وحقق الدوسري أرقاماً كبيرة خلال مسيرته؛ حيث خاض مع الهلال 474 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 139 هدفًا.

وبعتبر اللاعب السعودي الوحيد الذي سجل خلال 15 نسخة لدوري المحترفين السعودي؛ بواقع 85 هدفاً مع الهلال.

وهو اللاعب السعودي الأول في المساهمة والصناعة في تاريخ الدوري السعودي.

وحقق جائزة افضل لاعب سعودي في دوري روشن 2024-2025.

حقق جائزة افضل لاعب آسيوي مرتين كأول لاعب سعودي يحققها 2022-2025.

اكثر لاعب سعودي سجل في بطولة دوري أبطال آسيا (34) هدفاً وهو رقم صعب كسره قريباً.

استطاع قيادة المنتخب السعودي للتأهل إلى بطولة كأس العالم (3) مرات.

وقاد فريقه الهلال إلى التأهل لكأس العالم للأندية (3) مرات.

استطاع تسجيل الهدف التاريخيّ في مرمى بطل كأس العالم 2022 المنتخب الأرجنتيني، الذي انتصر خلالها منتخبنا في افتتاح تلك البطولة.

ونال مع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا مرتين من مجموع أربع بطولات، حققها الأزرق.

ويعتبر أول لاعب سعودي يسجل في البطولات العالمية؛ مثل كأس العالم للمنتخبات وكأس العالم للشباب وبطولة كأس العالم للأندية.

وحقق مع الهلال (6) بطولات للدوري السعودي بجميع مسمياته.

وحصد كأس خادم الحرمين الشريفين (5) مرات.

وكأس ولي العهد (3) مراتٍ، وكأس السوبر السعودي (4) مرات.

الأسطورة سالم الدوسري حقق التفرد بالجوائز والأرقام، ووضع إسم اللاعب السعودي ضمن المميز.