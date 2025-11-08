سابالينكا تضرب موعداً مع ريباكينا في نهائي رابطة محترفات التنس.. ولويسا وتيميا تبحثان عن اللقب الأول

هاني البشر (الرياض)

تصوير (عبدالله الفهيدي)

أقيمت يوم أمس الجمعة 7 نوفمبر 2025 منافسات الدور نصف النهائي من بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس 2025 والتي تقام في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود، بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة.

وحمل اليوم السابع من البطولة قمة نارية بين كبار فئة الفردي، تمكنت خلالها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا من حسم تأهلها إلى الدور النهائي بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل مجموعة، فيما حصدت البيلاروسية أرينا سابالينكا -المصنفة الأولى- انتصارًا مهمًا على الأمريكية أماندا أنيسيموفا بمجموعتين مقابل مجموعة، متأهلةً بذلك إلى المباراة النهائية.

وفي منافسات فئة الزوجي، تمكنت البرازيلية لويسا ستيفاني والمجرية تيميا بابوش من نيل بطاقة العبور إلى النهائي، بعد فوزهما على التايوانية هسيه سي- وي واللاتفية يلينا أوستابينكو بمجموعتين دون رد، فيما أكملت كل من البلجيكية إليز ميرتينز والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا عقد المتأهلين، بعد انتصارهما على التشيكية كاترينا سينياكوفا والأمريكية تايلور تاونسند بمجموعتين مقابل مجموعة.

‎وتختتم اليوم السبت 8 نوفمبر 2025م منافسات نهائيات رابطة محترفات التنس بإقامة مباراتي النهائي، حيث تلتقي الكازاخستانية إيلينا ريباكينا نظيرتها البيلاروسية أرينا سابالينكا -المصنفة الأولى-، فيما ستشهد فئة الزوجي لقاءً حاسماً بين البرازيلية لويسا ستيفاني والمجرية تيميا بابوش، ضد البلجيكية إليز ميرتينز والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا.