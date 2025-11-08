تركيا تتصدر ذهب (التضامن الإسلامي) بالرياض

تأهل إيران وتركيا والسعودية وأوزبكستان إلى نصف نهائي كرة القدم (الصالات

انتصار قطر وتركيا والبحرين في الكرة الطائرة

تركيا وإندونيسيا يتقاسمان ذهب رفع الأثقال

هاني البشر (الرياض)

تصدّرت تركيا جدول الميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة – الرياض 2025، بعد أن حصد رياضيوها 22 ميدالية منها 14 ذهبية و4 فضيات و4 برونزيات، فيما حلّت إندونيسيا في المركز الثاني بـ 10 ميداليات (3 ذهبية و7 فضية)، وجاءت أوزبكستان ثالثةً بـ 5 ميداليات ( ذهبية وفضيتان ومثلها برونزية )، تلتها أذربيجان في المركز الرابع بـ 8 ميداليات (1 ذهبية و1 فضية و6 برونزيات)، واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الخامس بـ 3 ميداليات (2 ذهبية و1 برونزية)، تلتها الجزائر سادسة بميداليتين (ذهبية وبرونزية).

وفي المركز السابع جاءت كازاخستان بـ 3 ميداليات (فضيتين برونزية)، ثم قيرغيزستان ثامنة بميداليتين فضيتين.

وتقاسمت تونس وطاجيكستان المركز التاسع بمجموع ميداليتين لكل منهما (فضية وبرونزية)، وجاءت السعودية في المركز الحادي عشر بميدالية فضية واحدة.

وحلّت مصر في المركز الثاني عشر بأربع ميداليات برونزية، تلتها بنغلاديش بثلاث ميداليات برونزية، ثم البحرين والمغرب وسوريا في المركز الرابع عشر مكرر بميدالية ذهبية واحدة لكل منها.

تركيا وإندونيسيا يتقاسمان ذهب رفع الأثقال

وفي منافسات رفع الأثقال التي أقيمت في بولفيارد رياضي سيتي، حققت تركيا 4 ميداليات ذهبية عن طريق غامزة ألتون التي توجت بثلاث ذهبيات في فئة 48 كجم للسيدات (الخطف – النتر – المجموع العام)، إضافة إلى جانسل أوزكان التي أحرزت ذهبيات 53 كجم للسيدات (الخطف – النتر – المجموع العام)، ونالت إندونيسيا بواسطة رباعها محمد حسني بتحقيقه 3 ذهبيات في فئة 60 كجم للرجال (الخطف – النتر – المجموع العام).

تركيا والإمارات وأوزبكستان يحصدون ذهب الجودو

وفي مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، التي احتضنت منافسات الجودو، خطف الرباعي التركي توججه بيدر ذهبية وزن 48 كجم، وبوزكورت وزن 57، وأيتن يَكسان فئة وزن 63 كجم، وصالح يلدز وزن 60 كجم للرجال، ونالت الإماراتية خورلودوي بشيرلت ذهب 52 كجم، فيما توّج الأوزبكي بكمورودوف زاموخشاري بذهبية وزن 66 كجم، ونال الأذربيجاني حيديات حيدروف ذهبية وزن 73 كجم

تركيا تهيمن على ذهب السباحة

وضمن منافسات السباحة التي أقيمت في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، توج الثلاثي التركي سلينور سادي بذهبية سباق 800 متر حرة للسيدات، وإجم دونمز أوغرتير – سباق 400 متر متنوع فردي للسيدا فيما وكوزي تونجلي بذهبية سباق 1500 متر حرة للرجال، إضافة إلى ذهبية سباق التتابع الحر المختلط 4×100 متر، ومنح جواد سيود أول ذهبية للجزائر في سباق 400 متر متنوع فردي للرجال.

تأهل إيران وتركيا والسعودية وأوزبكستان إلى نصف نهائي كرة القدم (الصالات)

تأهلت منتخبات إيران وتركيا والسعودية والبحرين إلى نصف نهائي كرة القدم (صالات)، وذلك خلال المنافسات التي احتضنها مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

ويلاقي غدا الأحد، منتختب أوزبكستان نظيره الإيراني، فيما يلاقي المنتخب السعودي المغرب، على أن يلعب الفائزان في النهائي، ويتلاقى الخاسران في مباراة البرونز.

انتصار قطر وتركيا والبحرين في الكرة الطائرة

تغلب منتخب قطر للكرة الطائرة على نظيره التشادي 3-1، ضمن منافسات اللعبة التي يحتضنها بوليفارد رياض سيتي، وكسبت إيران المنتخب التركي 3-1، وانتهى اللقاء الأخير بفوز البحرين على السعودية 3-1.

وتقام غدا الأحد 3 مباريات في المنافسة ذاتها، منها اثنتين للسيدات، تجمع الأولى طاجيكستان وأفغانستان، وتلتقي في الثانية تركيا وأذربيجان، فيما تلعب ضمن منافسات الرجال مباراة واحدة، حيث تواجه تركيا منتخب تشاد.

أكثر من 4500 متطوع في لجان الرياض 2025

يشارك أكثر من 4500 متطوعا ومتطوعة في كافة لجان دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، في ستة مواقع رئيسية تحتضن المنافسات والفعاليات المصاحبة، هي: المسار الرياضي، بوليفارد رياض سيتي، مجمّع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ميدان الهجن بالجنادرية، وفندق الهيلتون الذي يحتضن مقر اللجنة المنظمة.

ويؤدي المتطوعون أدوارًا متنوعة تشمل التنظيم الميداني، والإعلام، والاستقبال، وخدمة الرياضيين والوفود، والدعم التقني، والمراسم، ما يعكس روح المبادرة والعطاء، ويسهم في تعزيز مهاراتهم وخبراتهم العملية.

تأتي مشاركة المتطوعين في الدوة امتدادًا لنجاحات البرامج التطوعية التي رافقت استضافة المملكة للعديد من الأحداث الرياضية الكبرى خلال الأعوام الأخيرة.