بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة تواصل منافسات نسختها الرابعة

وجاءت نتائج فئة فحول عمر ٧- ٩ سنوات “ورد البراري” للمالك إبراهيم اليافعي المركز الأول، و”إي إل آر أصيل” للمالك تركي العنزي المركز الثاني، فيما حصل “إي جي كادي” للمالك سالم الشراري المركز الثالث، و “سينان آر إي آر” للمالك قيصر العرب المركز الرابع.

وجاءت فئة فحول عمر ١٠ سنوات فما فوق “شكار بيجاسوس” للمالك عبدالرحمن الشهري المركز الأول ، و”معروف البستان” للمالك بندو اللهيبي المركز الثاني، و”جست أوف جلوري” للمالك ناصر العديل المركز الثالث، فيما حصل “نسج الميكاتو” للمالك محمد العثمان المركز الرابع.