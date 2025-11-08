بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة تواصل منافسات نسختها الرابعة

البلاد (حائل)
استمرت منافسات بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025م في يومها الثاني، والتي تقام بنسختها الرابعة بمنتزه المغواة للاحتفالات وذلك بحضور أكثر من ٢٦ ألف زائر من عشاق الخيل العربية، حيث تنافست العديد من الخيول للفوز بجوائز التصفيات والتأهل للجولات النهائية.
وحصد في فئة أمهار عمر سنة (أ) المركز الأول “شامخ النير” للمالك منصور الدهينة، و”مشهور العون” للمالك محمد التميمي المركز الثاني، كما حل “فزاع الوصيل” للمالك سلطان العنزي ثالثًا، فيما حل”عز القوس” للمالك عبدالله القحطاني رابعًا.
وفي نتائج أمهار عمر سنة (ب) حصلت “يورو الخشاب” للمالك مبارك الرشيدي المركز الأول، و”بي إس باهر” للمالك يوسف الخريجي المركز الثاني، فيما حصل “نصيف الخالد” للمالك خالد باقدو المركز الثالث، و”سهم إف كيو” للمالك فهد القحطاني المركز الرابع.
كما جاءت نتائج أمهار عمر سنة (ج) حصل “مشهور آل زايد” للمالك عبدالعزيز القحطاني المركز الأول و”شبل صقار المجينية” للمالك ريان الصيقل المركز الثاني، فيما حصد” كيو إي طويق” للمالك عبدالله البقمي على المركز الثالث، و”طويق ضرغام” للمالك محمد الخرس المركز الرابع.
وفي نتائج أمهار عمر سنتين(أ) حصل “أي دي رسين قصورة رسين” للمالك أدريس عركوب المركز الأول، و”تليد أبان” للمالك مساعد العثمان المركز الثاني، وجاء ثالثًا “حازم اليمين” للمالك أيمن الجهني، فيما حصل “مبخوت عذبة” للمالك الأمير خالد بن ثنيان المركز الرابع.
أما في فئة أمهار عمر سنتين (ب) حصل “زايد الجميل” للمالك سفر الشلوي المركز الأول، و”جاسر أجمل” للمالك هجاس آل هجلان المركز الثاني، فيما جاء “رمز الخزامى” للمالك محمد الرسيني المركز الثالث، و”بتال الباهية” للمالك لمى الزبيدي المركز الرابع.
وجاءت نتائج أمهار عمر ٣ سنوات “سهيل الهادي” للمالك محمد الرسيني المركز الأول، و”حكيم النود” للمالك عمر الديحاني المركز الثاني، فيما حصل على المركز الثالث “إم إس غياث” للمالك سليمان القرطون، و”هدار الضاري” للمالك ماضي الشمري المركز الرابع.
وجاءت نتائج فئة فحول عمر ٤-٦ سنوات (أ) حصل على المركز الأول “إم زد مهلهل” للمالك إبراهيم الزويد ، و”عمار الفارس” للمالك أحمد الشمري المركز الثاني، فيما حصد “هوان رغوان”للمالك متعب القحطاني المركز الثالث، و”خالد السلام” للمالك أصحاب السمو الأميرين سلطان وسلمان بن فيصل المركز الرابع.
وجاءت نتائج فئة فحول عمر ٤-٦ سنوات (ب) “إي بي ناصر” للمالك عبدالعزيز الماجد المركز الأول، و “عدل” للمالك شركة درة الندوة المركز الثاني، و”دي دنادن” للمالك مشعل العنزي المركز الثالث، و “داوودالمود” للمالك أبناء مبارك الخالدي المركز الرابع.
وجاءت نتائج فئة فحول عمر ٧- ٩ سنوات “ورد البراري” للمالك إبراهيم اليافعي المركز الأول، و”إي إل آر أصيل” للمالك تركي العنزي المركز الثاني، فيما حصل “إي جي كادي” للمالك سالم الشراري المركز الثالث، و “سينان آر إي آر” للمالك قيصر العرب المركز الرابع.
وجاءت فئة فحول عمر ١٠ سنوات فما فوق “شكار بيجاسوس” للمالك عبدالرحمن الشهري المركز الأول ، و”معروف البستان” للمالك بندو اللهيبي المركز الثاني، و”جست أوف جلوري” للمالك ناصر العديل المركز الثالث، فيما حصل “نسج الميكاتو” للمالك محمد العثمان المركز الرابع.
