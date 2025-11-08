اليوم الرابع من بطولة العالم للدراجات الحضرية يشهد نهائيات حماسية وتألّق الإسبان واليابانيين

هاني البشر (الرياض)

تواصلت يوم أمس الجمعة 7 نوفمبر 2025م منافسات اليوم الرابع من بطولة العالم للدراجات الحضرية (UCI 2025)، التي تستضيفها العاصمة الرياض في منطقة بوليفارد سيتي حتى اليوم السبت 8 نوفمبر، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للدراجات، وإشرافٍ من وزارة الرياضة.

وشهدت منافسات اليوم الرابع نهائيات مثيرة جمعت نخبة الدراجين والدراجات من مختلف دول العالم، ففي فئة ناشئات الترايلز، حيث حققت الإسبانية بريز أندريا المركز الأول بعد أداء متقن تميز بالثبات والدقة، فيما جاءت مواطنتها فيلاجوسان ين في المركز الثاني، وحلّت الألمانية كيكوس إيميليا ثالثة، وفي فئة ناشئي الترايلز 20، واصل الإسبان تألقهم، حيث نال أسينجو ترافس المركز الأول، تلاه البلجيكي ثيو نسن أوقو في المركز الثاني، بينما جاء الفرنسي كاسويل لويس ثالثًا. أما في فئة الترايلز للرجال 26، فقد فرض الإسباني كونرالو فيراكاتاقيري على مجريات المنافسة ليحقق المركز الأول، متقدمًا على الألماني كريست كارل الذي حل ثانيًا، فيما جاء الإسباني مارتينيز سبيس لان في المركز الثالث وفي فئة فلات لاند للسيدات، هيمنت اليابان على منصة التتويج بالكامل، بعد فوز توداكا شياكي بالمركز الأول، تلتها هومورا كارنركزاني، وجاءت يوشي مورا سونا في المركز الثالث.

كما توّج بالمركز الأول في فئة فلات لاند للرجال الياباني كاتاقيري يو، وحلّ الكندي بريفوست جين ويليامز ثانيًا، والألماني الت دستن ثالثًا، في منافسةٍ اتسمت بالمهارة والتوازن والإبداع الفني.

وتُختتم البطولة اليوم السبت بإقامة النهائيات الختامية التي ستُتوّج أبطال الفئات المتبقية، وسط أجواء مفعمة بالحماس والترقب، في ختام هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى.