النصر يتجاوز نيوم بثلاثية ويحافظ على صدارة روشن

البلاد (جدة)

واصل فريق النصر عروضه الرائعة في بطولة دوري «دوري روشن» للمحترفين؛ ونجح في تحقيق فوز ثمين على حساب مضيفه فريق نيوم، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في تبوك، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

شهد الشوط الأول أحداثًا مثيرة؛ بعدما تألق نواف العقيدي حارس النصر أمام هجمات لاعبي نيوم المتتالية؛ حيث أنقذ مرماه من العديد من الأهداف المحققة، فيما حاول مهاجمو النصر هز شباك أصحاب الأرض، قبل أن ينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.

مع انطلاق الشوط الثاني، تمكن أنجيلو من هز شباك نيوم في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب نادي نيوم لوسيانو رودريجيز، في الدقيقة 65 بعد العودة إلى تقنية الفيديو؛ ليكمل أصحاب الأرض المباراة بـ10 لاعبين.

استغل نادي النصر النقص العددي لنيوم؛ حيث حصل فيليكس على ركلة جزاء، سددها كريستيانو رونالدو بنجاح في شباك نيوم في الدقيقة 65.

ووصل رونالدو إلى 100 مساهمة تهديفية مع النصر في بطولة الدوري السعودي، بواقع (83 هدفًا، 17 تمريرة حاسمة).

قلص أحمد عبده لاعب نادي نيوم الفارق في الدقيقة 84 بعد خطأ دفاعي من لاعبي النصر.

وفي الدقيقة 87 أحرز جواو فيليكس الهدف الثالث لنادي النصر؛ ليتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 أهداف.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 24 في صدارة ترتيب الدوري، فيما جاء نيوم في المركز السابع برصيد 13 نقطة.