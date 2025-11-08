القيادة تعزّي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح -رحمه الله. وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح -رحمه الله- وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى- العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.