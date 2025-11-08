الفيصل رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية حتى 2029

البلاد (الرياض)

زكت الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد لدورة انتخابية جديدة تمتد من 2025 إلى 2029، وذلك خلال الاجتماع الثالث والعشرين للجمعية العمومية العادية، الذي عُقد في الرياض اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2025.

كما زكت الجمعية محمد بن يوسف المانع نائباً للرئيس عن قارة آسيا، ومحرز بن الطيب بوضيان نائباً للرئيس عن قارة أفريقيا.

الفيصل: دعم القيادة ساهم في نهضة الرياضة العربية

وفي كلمته الافتتاحية، رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على دعمهما غير المسبوق لشباب ورياضيي الدول العربية واهتمامهما الدائم بتطور الرياضة العربية، مؤكداً أن هذا الدعم انعكس في العديد من المبادرات والمشاريع الرياضية المشتركة.

وأضاف سموه قائلاً: «لا يفوتني في هذا المقام إلا أن أعبّر عن تضامننا الثابت مع أشقائنا في فلسطين، ودعمنا الكامل للرياضيين الفلسطينيين الذين يواجهون التحديات بصبر وإصرار، ويمثلون وطنهم بشجاعة في الساحات الرياضية العربية والدولية. إن القضية الفلسطينية كانت وستظل في وجداننا جميعاً، ونسأل الله أن يعمّ السلام والعدل أرض فلسطين الحبيبة».

تعيين أعضاء المكتب التنفيذي

وشهد الاجتماع تعيين أعضاء المكتب التنفيذي الجدد، حيث جاء التشكيل على النحو التالي:

صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائباً للرئيس عن دولة المقر.

الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة نائبة للرئيس عن العنصر النسائي.

الفريق جبريل الرجوب ممثلاً عن اللجنة الأولمبية الفلسطينية.

الأستاذ فيصل بن علي غسال ممثلاً عن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العنزي أميناً عاماً للاتحاد.

استضافة الدورات العربية المقبلة

كما وافقت الجمعية العمومية على طلب مملكة البحرين، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، لاستضافة دورة الألعاب الرياضية العربية الثامنة عشرة عام 2027، على أن تُقام الدورة التاسعة عشرة عام 2031 في المملكة العربية السعودية.

إقرار القوائم المالية وتقارير الأداء

واختُتم الاجتماع بالمصادقة على القوائم المالية ومراجعة تقرير السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024، في خطوة تؤكد على الشفافية والحوكمة في عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.