متابعات

” الداخلية” تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة استضافة المملكة للدورة الـ(26) للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ       8 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع وزارة السياحة، ختمًا خاصًّا بمناسبة استضافة المملكة للدورة الـ(26) للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي ستقام في الرياض خلال الفترة من (7) إلى (11) نوفمبر 2025م، بمشاركة أكثر من (160) وفدًا من أعضاء المنظمة، برئاسة وزراء وكبار المسؤولين وقادة القطاع العالمي.
وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال فترة الحدث العالمي.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *