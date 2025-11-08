التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب والاتفاق

البلاد (جدة)
رفض فريق الاتفاق الخسارة أمام الشباب، وفرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري«دوري روشن».
سجل عبدالعزيز العثمان هدف الشباب في الدقيقة 13 من عمر المباراة ، فيما عادل جورجينيو فينالدوم هدف التعادل في الدقيقة 86 من ركلة جزاء لصالح الاتفاق.
وشهدت المباراة إصابة البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، ليغادر أرضية الملعب، ويوجه ضربة موجعة لنادي الشباب.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الاتفاق إلى النقطة التاسعة في المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما جاء نادي الشباب في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.
هدف!⚽️
عبدالعزيز العثمان يسجل الهدف الأول للشباب 🎯#الشباب_الاتفاق pic.twitter.com/HpFKVlOmbJ
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 8, 2025
هدف! ⚽️
الاتفاق يسجل التعادل بأقدام فينالدوم من علامة الجزاء 🎯#الشباب_الاتفاق pic.twitter.com/HTjC6DZxGk
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 8, 2025