ديربي جدة| الأهلي يتغلب على الاتحاد بهدف محرز

محمود العوضي (جدة)
تصوير (زياد القحطاني)
حسم فريق الأهلي ديربي جدة، الذي جمعه مع غريمه الاتحاد، بعدما فاز باللقاء الذي جرى على ملعب الإنماء مساء اليوم في جدة بهدف وحيد، في ختام منافسات الجولة الثامنة من «دوري روشن».
سيطر نادي الاتحاد على مجريات المباراة في الربع ساعة الأولى، دون وجود هجمات حقيقية على مرمى الأهلي.
جاءت أول الهجمات الخطرة للنادي الأهلي في الدقيقة 17، بعد عرضية رائعة من رياض محرز، ولكن فشل إيبانيز في استغلالها لتمر بسلام على مرمى الاتحاد إلى ركلة مرمى.
أهدر لاعبو الأهلي كرتين خطيرتين؛ حيث كاد رياض محرز أن يفتتح التسجيل في المباراة، ولكنه سدد كرة اصطدمت بأقدام مدافعي الاتحاد داخل منطقة الجزاء.
وكاد حسام عوار أن يسجل الهدف الأول في المباراة بعد عرضية رائعة من الشنقيطي.
وشهدت المباراة مشادة قوية بين ميريح ديميرال لاعب الأهلي، وحسام عوار نجم الاتحاد، قبل أن يتدخل الحكم ولاعبو الفريقين لتهدئة الأجواء بينهما.
وأهدر فرانك كيسيه فرصة هدف محقق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع؛ بعدما انفرد بحارس الاتحاد رايكوفيتش، ولكن الأخير تألق وتصدى ببراعة وحافظ على نظافة شباكه.
مع انطلاق الشوط الثاني، حاول لاعبو الأهلي السيطرة على أجواء المباراة، بعد تراجع ملحوظ لخطوط نادي الاتحاد، ولكن دون تهديد حقيقي على مرمى العميد.
وسجل رياض محرز الهدف الأول في المبار للأهلي في الدقيقة 55، بعد لمسة رائعة من كيسيه، حولها محرز بكل براعة إلى شباك رايكوفيتش.
وكاد موسى ديابي أن يسجل هدف التعادل، ولكن رأسية الفرنسي مرت بجوار القائم الأيسر للسنغالي إدوارد ميندي.
ونجح لاعبو النادي الأهلي في تسيير المباراة لصالحهم من أجل الحفاظ على التقدم بهدف دون رد، وهو ما نجح فيه الألماني ماتياس يايسله، الذي سيطر على مجريات اللقاء بعد تسجيل هدف رياض محرز، وتحقيق 3 نقاط غالية.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 16 في المركز الخامس، فيما جاء نادي الاتحاد في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
من كل الزوايا 🎥
هدف الأهلي الأول عن طريق رياض محرز أمام الاتحاد ⚽️🔥
#الاتحاد_الأهلي | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/UJfh1Me9G1
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 8, 2025