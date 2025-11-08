الأخضر يتغلب على نيوزيلندا في كأس العالم للناشئين

شوف | لاعب المنتخب السعودي صبري دهل يلتقط "سيلفي" مع جائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية ونيوزيلندا #U17WC #كأس_العالم_تحت_17_سنة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/jl8WASZHwL

شوف الهدف |

السعودية تتقدم 3-2 على نيوزيلندا .. عن طريق ثاري السعيد عند الدقيقة 90 ..في كأس العالم تحت 17 عاماً#U17WC #كأس_العالم_تحت_17_سنة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/Tn18sPN3ld

— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 8, 2025