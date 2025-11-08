الأخضر يتغلب على نيوزيلندا في كأس العالم للناشئين

البلاد (جدة)
حقق المنتخب الوطني السعودي للناشئين فوزًا هامًا على حساب نظيره النيوزيلندي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا قطر 2025.
أنهى الأخضر الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله اللاعب عبدالرحمن سفياني في الدقيقة 2 من عمر المواجهة.
وفي الشوط الثاني سجل منتخب نيوزيلندا التعادل في الدقيقة 55 ولكن جاء الرد سريعًا من قبل الأخضر عن طريق صبري دهل في الدقيقة 58، وعاد المنافس للرد بالتعادل في الدقيقة 83.
واستطاع ثاري أحمد تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90+1 من عمر المواجهة لينتصر منتخبنا الوطني للناشئين ويحقق فوزه الأول في كأس العالم تحت 17.
الفوز رفع رصيد الأخضر إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني في مجموعته، بعدما خسر أمام النمسا في لقاء الجولة الأولى.
ويلعب الأخضر مباراته الختامية في الدور الأول ضد مالي الثلاثاء المقبل، حيث يكفيه التعادل من أجل انتزاع بطاقة الترشح.
شوف |
لاعب المنتخب السعودي صبري دهل يلتقط "سيلفي" مع جائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية ونيوزيلندا#U17WC#كأس_العالم_تحت_17_سنة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/jl8WASZHwL
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 8, 2025
شوف الهدف |
السعودية تتقدم 3-2 على نيوزيلندا .. عن طريق ثاري السعيد عند الدقيقة 90 ..في كأس العالم تحت 17 عاماً#U17WC #كأس_العالم_تحت_17_سنة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/Tn18sPN3ld
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 8, 2025