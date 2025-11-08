آل جاسم ينتزع الميدالية السعودية الأولى في إسلامية “الرياض 2025”

قدم الصالات لنصف النهائي.. والسراج والزبن لنهائي السباحة

هاني البشر (الرياض)

حقق لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال الرباع عقيل آل جاسم، الميدالية السعودية الأولى في دورة الألعاب الإسلامية السادسة للتضامن الإسلامي “الرياض 2025″، ضمن منافسات اليوم الثاني لرفع الأثقال اليوم الأحد، في بوليفارد رياض سيتي.

جاء فوز آل جاسم بالميدالية، بعد حصوله على المركز الثاني والفضية، لمنافسات وزن 60 كجم، بعد أن رفع 124 كجم في مسابقة الخطف، وحققت اندونيسيا الذهبية بـ129 كجم وتركيا البرونزية بـ119 كجم.

قدم الصالات تبحث عن النهائي بالمغرب

تأهل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات إلى نصف نهائي منافسات كرة قدم الصالات للرجال ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025، بعد فوزه على منتخب أذربيجان بنتيجة 5-0، اليوم السبت.

سجل أهداف المنتخب كلٌّ من فهد الرديني، فهد الجهني، عبدالله العقيلي، إيهاب أحمد، وعبدالله المغربي.

بهذا الفوز، أنهى أخضر الصالات دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد انتصارين على ليبيا (5-1) وأذربيجان (5-0)، مقابل خسارة واحدة أمام منتخب أوزبكستان.

وسيواجه المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات، نظيره منتخب المغرب عند السابعة من مساء غد الأحد على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

هوساوي لنصف نهائي الملاكمة غداً

تأهل لاعب فريق السعودية للملاكمة، موسى الهوساوي، لنصف نهائي منافسات وزن 65 كجم في الدورة الاسلامية، الذي يقام في تمام الساعة 2:15 من ظهر غداً الأحد في المسار الرياضي.

جاء تأهل الهوساوي لنصف النهائي، بعد فوزه في دور ربع النهائي على السوداني أحمد بابو بإجماع الحكام 5 – 0، اليوم السبت.

وفي منافسات الغد، تواجه رغد النعيمي التركية إيفين إرجينوز عند الواحدة والنصف ظهراً في نصف نهائي وزن 60 كجم، وتلاقي فاطمة النعيمي نظيرتها التركية بيرفين كاباك في نصف نهائي وزن 65 كجم الساعة 7:15 مساءً، وثامر المطرفي أمام الأذربيجاني محمد قاسمزاده في ذات الدور لوزن 60 كجم عند السابعة والنصف مساءً.

السراج والزبن لنهائي السباحة غداً

تأهل لاعبي المنتخب السعودي للسباحة، زيد السراج وعماد الزبن، لنهائي سباق 50م حرة، الذي يقام عند السادسة والنصف من مساء غداً الأحد، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وجاء تأهل السراج والزبن، بتحقيقهما المركزين الثاني والثالث على التوالي في نصف نهائي السباق، بزمن 22.67 ثانية للسراج، و 22.87 للزبن.

وتتواجد لانا الرشيد، في سباق 100م ظهر، وعلي العيسى وعبدالمجيد المرواني في سباق 100م ظهر، بداية من العاشرة من صباح غداً الأحد.

ثلاث منافسات في الأثقال غداً

أنهت رباعة فريق السعودية غادة الطاسان وياسمين المحفوظ، مشاركتها في منافسات رفع الأثقال، بحلول الطاسان المركز السابع في وزن 48 كجم، بعد أن رفعت 52 كجم في الخطف، و 62 كجم في النتر، بمجموع 117 كجم، وتحقيق المحفوظ للمركز السادس في وزن 53 كجم، برفعها 59 كجم في الخطف، و 71 كجم في النتر، بمجموع 130 كجم.

ويواصل أخضر الأثقال، مشاركته بالدورة، بتواجد سراج آل سليم في منافسات وزن 65 كجم عند الحادية عشر من صباح غداً الأحد، وفاطمة الخواهر في وزن 58 كجم الساعة الثانية والنصف ظهراً، يليها علي الحوار في وزن 71 كجم عند الخامسة والنصف مساءً.

الشريف تتوقف في ربع نهائي الجودو.. و6 منافسات غداً

غادرت لاعبة فريق السعودية للجودو، سندس الشريف، من منافسات ربع نهائي مسابقة الجودو بالدورة الإسلامية، بخسارتها من الأوزبكية “أمينوفا شوكرجون” 1 – 0، اليوم السبت في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بحي الملز بالرياض.

وكانت الشريف، قد تأهلت لهذا الدور، بعد تغلبها على الألبانية “إيريسا براهيماج” 1 – 0.

وكان زميليها عبدالله حماد وخالد الحربي، قد أنهيا مشوارهما في دور الـ16، بخسارة حماد من الأوزبكي “شاكرام أهدوف” 0 – 1، والحربي بقرار الحكام أمام المغربي عبدالرحمن بوشيطة.

ويشارك في منافسات الجودو غداً من إبراهيم شراحيلي (81) كجم، ومحمد الهاجري (91) كجم، وأسامة أبو قرصين وزن تحت (100) كجم، ونايف مزيو (+100) كجم، وفي السلبود تحت (70) كجم، وتهاني القحطاني (+78) كجم.

الطاولة لربع نهائي الفرق

تأهل فريق السعودية لكرة الطاولة، والمكون من عبدالعزيز بوشليبي وعلي الخضراوي وسالم السويلم، لدور ربع نهائي مسابقة الفرق بالدورة الإسلامية.

وجاء تأهل الأخضر، بعد فوزه في المباراة الأولى على بنغلاديش بنتيجة 8 – 1، وخسارته من تركيا بنتيجة 7 – 8، ضمن لقاءات المجموعة الرابعة لفئة الرجال اليوم السبت.

وفي منافسات السيدات، يواصل فريق السعودية لكرة الطاولة، مشاركته في مسابقة الفرق، عند العاشرة من صباح غداً الأحد، حيث يواجه فريق الأخضر والمكون من شاهه الظفيري ونهال القحطاني وأميرة الظفيري، سيدات المالديف، ضمن لقاءات المجموعة الرابعة، في بوليفارد رياض سيتي.

أخضر الطائرة يخسر من البحرين

خسر فريق السعودي للكرة الطائرة، أمام المنتخب البحريني، بنتيجة 1 – 3، ضمن لقاءات الجولة الثانية لمسابقة الكرة الطائرة المقامة في بوليفارد رياض سيتي اليوم السبت.

وكان أخضر الطائرة، قد فاز في مواجهته الأولى يوم الأربعاء الماضي على تشاد بثلاثية نظيفة.

الضفيان يحقق برونز الكوراش الاستعراضية

حقق لاعب فريق السعودية للكوراش، عبدالوهاب الضفيان، المركز الثالث والميدالية البرونزية، في منافسات رياضة الكوراش، المدرجة كرياضة تجريبية في الدورة الإسلامية.

ونال الضفيان، برونزية وزن 66 كجم، في حين نالت اوزباكستان الذهبية، وإيران الفضية.