وزارة الحج والعمرة تطلق النسخة الثالثة من برنامج الإبداع والريادة لموسم الحج خلال ملتقى بيبان 2025

البلاد (جدة)
أطلقت وزارة الحج والعمرة النسخة الثالثة من برنامج الإبداع والريادة لموسم الحج، اليوم، بالتزامن مع انطلاق الجولة الثانية للتسجيل في البرنامج، وذلك خلال فعاليات ملتقى بيبان 2025 الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الحالي في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”.
ويُعد البرنامج مبادرة نوعية تهدف إلى اختبار وتطوير المنتجات والخدمات الابتكارية التي تسهم في الارتقاء بجودة تجربة ضيوف الرحمن، من خلال احتضان المشاريع الريادية والتحقق من جدواها وإمكانية تطبيقها عمليًا في مواسم الحج القادمة، بما يضمن استدامة الابتكار في منظومة الحج والعمرة.
واشتمل البرنامج على توقيع عدد من الاتفاقيات مع الشركات الناشئة والمبتكرة تجسيدًا لشراكة تكاملية تجمع شركات مقدمي الخدمات والجهات ذات العلاقة، بهدف تطوير حلول نوعية ومبتكرة في قطاعات الإعاشة والإسكان والنقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات، مواكبًا التطلعات الطموحة نحو موسم حج أكثر تميزًا وكفاءة وابتكارًا.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج ضمن جهود وزارة الحج والعمرة المستمرة لتعزيز التكامل والشراكة مع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لتبني الأفكار الريادية والمشاريع الابتكارية التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
