في نهائيات رابطة محترفات التنس| سابالينكا تُقصي حاملة اللقب.. ولقاءات مثيرة في نصف نهائي الفردي والزوجي

هاني البشر (الرياض)

تواصلت الخميس 6 نوفمبر 2025م منافسات بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس، بإقامة الجولة الختامية من دور المجموعات، والتي شهدت مواجهات قوية، في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود بالرياض.

وتضمنت منافسات اليوم السادس في فئة الفردي ضمن مجموعة “ستيفاني غراف”، تفوق الأمريكية جيسيكا بيغولا على الإيطالية جاسمين باوليني بمجموعتين نظيفتين، حاسمة بذلك التأهل إلى نصف نهائي البطولة، فيما نجحت البيلاروسية أرينا سابالينكا -المصنفة الأولى- في ردّ ثأر العام الماضي، وإخراجِ حاملة اللقب الأمريكية كوكو غوف، بعد انتصارها بمجموعتين دون رد.

كما أقيم لقاءان حاسمان في فئة الزوجي، ضمن مجموعة “ليزل هوبر”، حيث انتزعت البرازيلية لويسا ستيفاني والمجرية تيميا بابوش، فوزاً مستحقاً على الكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف بمجموعتين مقابل مجموعة، تبع ذلك فوز مميز للتشيكية كاترينا سينياكوفا والأمريكية تايلور تاونسند على الروسيتين ميرا أندريفا وديانا شنايدر بمجموعتين نظيفتين.

وتتواصل اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025م، منافسات نصف النهائي لفئة الفردي، والتي ستلعب فيها البيلاروسية أرينا سابالينكا ضد الأمريكية أماندا أنيسيموفا، فيما ستقابل الكازاخستانية إيلينا ريباكينا نظيرتها الأمريكية جيسيكا بيغولا.

أما في فئة الزوجي، فستواجه التايوانية هسيه سي- وي واللاتفية ييلينا أوستابينكو نظيرتيهما البرازيلية لويسا ستيفاني والمجرية تيميا بابوش، يعقبها لقاء يجمع البلجيكية إليز ميرتينز والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا ضد التشيكية كاترينا سينياكوفا والأمريكية تايلور تاونسند.