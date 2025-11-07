في المؤتمرات الصحفية لنهائيات رابطة محترفات التنس| سابالينكا: العقلية طريق الفوز.. وغوف: أتطلع لتجربة الثقافة السعودية

محمد الجليحي (الرياض)

أوضحت الأمريكية جيسيكا بيغولا أن نظام البطولة يمنح المنافسة طابعاً خاصاً من القوة والتحدي، وأن الضغط المصاحب له يساهم في رفع مستوى الأداء، مبديةً عدم رضاها عن عطائها المقدم في المواجهة، وأن تطورها المستمر سيمنحها قوةٍ أكبر، لا سيما أنها تلعب مع نخبةٍ من أبرز النجمات العالميات في اللعبة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لنهائيات رابطة محترفات التنس 2025، والذي احتضنته قاعة المؤتمرات بالصالة الداخلية بجامعة الملك سعود، والذي أعربت فيه البرازيلية لويسا ستيفاني والمجرية تيميا بابوش عن سعادتهما بتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، خاصةً أن بطاقة العبور قد حسمت بتفاصيل صغيرة، مشيرتين إلى أن رفع وتيرةِ الأداء في الجزء الأخير من المواجهة، منح الفريق أفضلية في الظفر بالفوز.

أما الإيطالية جاسمين باوليني، فقد تحسّرت على خروجها من المنافسة، وعدم تحقيق النتائج المرجوّة، مشددةً على أنها ستعمل جاهدةً على الاستعداد المبكر للموسم المقبل، وتلافي سلبيات الموسم الجاري، وتعويض الجماهير المساندة بالحصول على الألقاب.

من جانبها، أكدت البيلاروسية أرينا سابالينكا، عبر تصريحٍ صحفي قالت فيه: “لعبت المباراة بثقة عالية وعقليةٍ مميزة، ونجحت في تحقيق الفوز على حاملة اللقب، كما أنني سعيدة بالتطور الكبير في السعودية، لا سيما الملاعب التي سبق لي إجراء التدريبات عليها، والتي تعد الأفضل في المنطقة، كما أنني من خلال هذه المنافسات أسعى جاهدة لأكون قدوةً حسنة للأطفال، للمواصلة في تصدير النجوم من خلال لعبة التنس”.

إلى ذلك، أبدت الأمريكية كوكو غوف، خيبة أملها لعدم الحفاظ على اللقب، وعدم الاستفادة من الفرص المتاحة، مبينةً أن مواجهة البيلاروسية “سابالينكا” -المصنفة الأولى- كانت مليئة بالتوتر، وأن الأفضل في الوقت الحالي يتمثل في التركيز على المستقبل.

وأضافت غوف: “استضافة مزيد من بطولات السيدات في السعودية، ستكون مصدر إلهام للجيل الجديد، وطريقاً لتشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة، والذي تقدم فيه السعودية عملاً مثالياً ومميزاً، وأتطلع أيضاً لتجربة الأنشطة المحلية واكتشاف جمال الطبيعة والصحراء هنا”.