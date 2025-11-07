رينارد يعلن قائمة الأخضر لمعسكر جدة استعدادًا لكأس العرب 2025

البلاد (الرياض)
أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي إيرفي رينارد أمس الخميس، عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في محافظة جدة، خلال الفترة من (9 إلى 18) نوفمبر، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، المقرر انطلاقها مطلع ديسمبر المقبل.
ويخوض الأخضر خلال المعسكر مباراتين وديتين، إذ يستضيف في المواجهة الأولى منتخب ساحل العاج يوم الجمعة (14) نوفمبر على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ويستضيف في المباراة الثانية منتخب الجزائر يوم الثلاثاء (18) نوفمبر على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
وضمّت قائمة المدير الفني إيرفي رينارد (27) لاعبًا هم: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، متعب الحربي، جهاد ذكري، عبدالإله العمري، وليد الأحمد، حسان التمبكتي، علي مجرشي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، محمد سليمان، ناصر الدوسري، مراد هوساوي، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبدالله الحمدان، صالح أبوالشامات، عبدالرحمن العبود، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.
يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن.