رئيس أرامكو السعودية أمين الناصر لـ CNBC: نركز على الاستثمار في الغاز.. ومركز OSPAS متفرد

– الطلب على منتجات أرامكو في تزايد

– نستخدم نموذج ميتابرين للذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات الشر

– 100 ألف مستشعر تتيح المراقبة والتحكم الآني في OSPAS

– ندرس الاستثمار في الليثيوم ونتطلع إلى إنشاء أول مصنع للمعالجة بحلول عام 2027

البلاد (جدة)

استعرض المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين في حديثه لـ CNBC، خطط التطوير الدائم التي تجريها شركة أرامكو السعودية؛ لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، وكذلك لإحداث الاستقرار في السوق العالمي. وقد تناول الناصر في حديثه عدة نقاط مهمة منها:

مركز OSPAS

– مركز تخطيط وتنظيم توريد الزيت OSPAS في الظهران، مركز متفرد على مستوى العالم؛ من حيث القدرات التشغيلية والتقنية الشاملة. حيث يعمل OSPAS بأكثر من 100,000 مستشعر، يمكن من خلاله المراقبة والتحكم الآنيّ real time، وعن بعد لكامل عمليات أرامكو، التي تشمل عمليات نقل النفط والغاز من الآبار، إلى مرافق المعالجة والمصافي ومحطات التوزيع وموانئ الشحن، وتعبئة السفن العملاقة، ويشمل نطاق المركز أعمال أكثر من 100 منشأة ضخمة؛ كالمصافي ومعامل إنتاج الزيت ومعالجة الغاز ومحطات الكهرباء؛ لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

أساسيات العرض والطلب

إن أساسيات العرض والطلب في حالة ممتازة بالنسبة للنفط والغاز، والمتوقع أن تكون هناك زيادة في الطلب من الدول النامية، ومن آسيا والولايات المتحدة.

الاستثمار الرأسمالي

النطاق الاسترشادي للاستثمار الرأسمالي لأرامكو لهذا العام 2025 يتراوح بين 52 إلى 58 مليار دولار، كما أن هناك حوالي 100 مليار دولار من مشاريع البناء في أرامكو.

استخدام منتجات النفط

استخدام منتجات النفط- حتى مع زيادة عدد السيارات الكهربائية- لا يزال استخدام كبير جدًا للمحركات المعتمدة على منتجات النفط، بالإضافة إلى قطاع الطيران، وكذلك في مجال تحويل النفط إلى كيميائيات هناك نمو يتراوح بين 500 إلى 700 ألف.

التركيز على قطاع الغاز

معظم استثمارات أرامكو تركز على تطوير قطاع الغاز؛ حيث تهدف أرامكو إلى نمو قدره نحو 80% في طاقتها الإنتاجية من الغاز المُباع بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021.

استخلاص المعادن

تعمل أرامكو على مشاريع استخلاص المعادن بما في ذلك إنتاج الليثيوم في عام 2027م.

التقنية والذكاء الاصطناعي

لدى أرامكو برنامج ضخم فيما يخص التقنية والذكاء الاصطناعي يعتمد على “جودة البيانات”؛ حيث لدى الشركة بيانات دقيقة وضخمة منذ 90 عامًا، وكذلك يعتمد على “القدرات البشرية”، حيث لدى أرامكو 200 إلى 300 عالم بيانات، بالإضافة إلى 6000 مختص في التقنية والذكاء الاصطناعي في معامل الشركة.

حققت أرامكو قيمة محققة من التكنولوجيا في عام 2023 بمقدار 2 مليار دولار، وفي 2024 بلغت 4 مليارات دولار. وفي 2025 وما بعده، متوقع أن تصل من 2 إلى 4 مليارات دولار كل عام.

تكلفة البرميل من النفط المكافئ، قبل 20 عامًا، كانت 3 دولارات. واليوم لا تزال 3 دولارات (رغم التضخم العالمي) وذلك يعود إلى التقنية، والابتكار، والكفاءة، والكوادر المؤهلة التي يمكنها استيعاب وتطبيق كل ذلك.

نموذج ميتابرين للذكاء الاصطناعي

طورت أرامكو السعودية نموذجًا لغويًا كبيرًا يسمى “ميتابرين” يحتوي على 70 مليار نقطة بيانات، وتعمل على توسيعه ليصل إلى تريليون نقطة بيانات متراكمة من سنوات الاستكشاف. يستخدم “ميتابرين” عبر جميع قطاعات الشركة لزيادة الكفاءة وتحسين العمليات وتقليل التكاليف وتقليل البصمة الكربونية.

محاكاة المكامن

تستخدم أرامكو نماذج محاكاة بتريليون خلية لإدارة حقول النفط، مما يتيح نمذجة أفضل لباطن الأرض وزيادة الإنتاج من الآبار القائمة.

الشراكات الإستراتيجية

أقامت أرامكو السعودية شراكات واسعة مع كبرى شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا؛ بما في ذلك كوالكوم وإنفيديا وجوجل وجروج وAMD.