“ذا جروفز” تنطلق بأجواء استثنائية ضمن موسم الرياض 2025

البلاد (الرياض)
استقبلت منطقة ذا جروفز أمس زوارها ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، لتفتح فصلًا جديدًا من فصول الفخامة والإبداع في قلب حي الرفيعة، وتتحول الحديقة إلى وجهة عالمية تمزج المذاق والفن والموسيقى والطبيعة.
وشهدت المنطقة حضورًا واسعًا من الزوار الذين استمتعوا بالأجواء المميزة والتجارب المتنوعة التي تجمع النكهات العالمية والعروض التفاعلية والموسيقى الحية، في مشهد يجسد الإقبال الكبير الذي تحظى به وجهات موسم الرياض كل عام.
وتقدّم ذا جروفز في نسختها الرابعة مفاهيم متنوعة، من أبرزها أول تجربة فارسية وُلدت في المملكة تجمع الذوق الرفيع والهوية التراثية، وتمكين الزوار من خوض تجربة درامية حية وسط أجواء دمشق القديمة.
وتضم المنطقة تجربة تمزج بين عالم الحلوى والعروض المسرحية التفاعلية في أجواء مرحة تناسب العائلات، وتقديم المذاقين الإيطالي والياباني بأسلوب عصري مستوحى من الأبراج والنجوم.
ويستمتع الزوار بعروض فنية نابضة التي تجمع نكهات الجنوب أفريقية والآسيوية، وبمذاق البيتزا النابولية الأصيلة في ذا جروفز بيتزيريا، بينما يوفّر Luca Park مساحة مخصصة لمحبي الحيوانات.
وتواصل ذا جروفز تعزيز مكانتها إحدى أبرز وجهات موسم الرياض، عبر مزيج متقن من الطبيعة والرفاهية والفنون، لترسّخ حضورها إحدى مناطق الإبداع والترفيه في الموسم.
