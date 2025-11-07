تعرف على التشكيل المتوقع لـ” الاتحاد والأهلي” في ديربي جدة

البلاد (جدة)

استقرّ كلٌّ من جواو كونيسياو مدرب الاتحاد، وماتياس يايسله نظيره في الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به كل منهما ديربي البحر.

وينطلق ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد مساء غدٍ السبت في قمة مباريات الجولة الثامنة من عمر دوري روشن السعودي.

وجاء التشكيل الأقرب لفريق الاتحاد ضدّ الأهلي بديربي جدة كما يلي:

حراسة المرمى: بريدج رايكوفيتش.

خطّ الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، ماريو ميتاي، حسن كادش.

خطّ الوسط: نغولو كانتي، محمدو دومبيا، فيصل الغامدي.

خطّ الهجوم: ستيفن بيرغوين، موسي ديابي، كريم بنزيما.

فيما جاء تشكيل الأهلي المتوقَّع ضدّ الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، زكريا هوساوي.

خطّ الوسط: فرانك كيسيه، إنزو ميلوت، ماثيوس غونسالفيس.

خط الهجوم: فراس البريكان، جالينو، رياض محرز.