تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عن سمو ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة

البلاد (الرياض)
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدّه الله- حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، التي ستقام خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر 2025م، بمشاركة (57) دولة إسلامية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.
وبعد السلام الملكي، ألقى سمو أمير منطقة الرياض كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: “برعاية كريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أعلن الافتتاح الرسمي للنسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي “الرياض 2025″، متمنيًا لجميع المشاركين كل التوفيق والنجاح”.
وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي: “إن الرعاية الملكية الكريمة لهذه الدورة تمثل امتدادًا كريمًا لما تحظى به الرياضة من مكانة مهمة لدى القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها على تقديم نسخة مثالية من هذه التظاهرة الإسلامية، باجتماع أكثر من 57 دولة إسلامية برياضييها في قلب المملكة العربية السعودية الرياض، وتجسيدًا ملموسًا لما يوليه سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- من اهتمام كبير بالرياضة والرياضيين من مختلف دول العالم الإسلامي، كما ثمن لسمو أمير منطقة الرياض تشريفه حفل الافتتاح وإعلان انطلاق الدورة، متمنيًا كل التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في هذه الدورة، التي تعزز قيمة الأخوة والتضامن الإسلامي”.
عقب ذلك، ألقى الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت، كلمة بهذه المناسبة، أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على دعمها وجهودها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله.
وأكد السفير بخيت، أن منظمة التعاون الإسلامي تولي أهمية بالغة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي، بصفتها أكبر حدث رياضي في منظومة المنظمة، التي تُجسّد قيم التضامن والأخوة الإسلامية.
وشهدت مراسم حفل الافتتاح عروضًا فنية وثقافية تعكس القيم الإسلامية المشتركة، وتُبرز ما تزخر به المملكة من موروث حضاري وثقافي عريق، إلى جانب استعراض الوفود المشاركة، إيذانًا بانطلاق المنافسات الرياضية التي تستمر حتى الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري.