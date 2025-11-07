انطلاق منافسات بطولة وزارة الداخلية 2025 لكرة القدم للقطاعات الأمنية

البلاد (الرياض)
انطلقت أمس منافسات بطولة وزارة الداخلية 2025 لكرة القدم للقطاعات الأمنية، التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على ملعب أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات في مدينة الرياض، بحضور مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني.
انطلقت أمس منافسات بطولة وزارة الداخلية 2025 لكرة القدم للقطاعات الأمنية، التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على ملعب أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات في مدينة الرياض، بحضور مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني.
وتهدف البطولة إلى الإسهام في رفع المستوى اللياقي والبدني وتعزيز قيمة التنافس والحراك الرياضي، وتأكيدًا لأهمية ممارسة الرياضة والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.