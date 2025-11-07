الهيئة السعودية للبحر الأحمر وأمانة جدة تدشّنان الوسائط البحرية الجديدة على سواحل المحافظة

حصة القحطاني (جدة)

دُشّنت على سواحل محافظة جدة الوسائط البحرية الجديدة، التي تشمل (15) قاربًا بحريًا جديدًا، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي؛ بهدف تعزيز جهود الرقابة والحماية البحرية على سواحل المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس إدارة الهيئة أمس لمقر الأمانة، حيث جرى في أثنائها توقيع اتفاقية تعاون بين الجهتين، فيما قُدم عرض تعريفي تناول تأسيس وكالة مراقبة وحماية السواحل البحرية ومهامها الرئيسة التي تشمل فرق الإنقاذ، والرقابة البحرية، والرقابة على المنتجعات الساحلية، وما تضطلع به من مهام في متابعة التزام المرافق والمنتجعات البحرية بمعايير السلامة والإنقاذ؛ وفق الأنظمة المعتمدة.

وتضمنت الزيارة الاطلاع على مركز التحكم بالأمانة، والتعرف إلى أهدافه ومهامه والمنظومة الرقمية التي يعمل عليها لتعزيز الرقابة الإلكترونية، والتي تشمل منظومة النظافة ومنصة “مدينتي”، وأنظمة تتبع المركبات، ونظام دعم متخذ القرار، والمردم الذكي، إضافة إلى منظومة الطرق التي تضم نظام “راصف”، ونظام الرصف الأسفلتي (PMMS)، ونظام رخص الحفريات، ونظام التحكم في الإنارة، ونظام “اسكادا” للتحكم في محطات الرفع وتشغيل مضخات تصريف مياه الأمطار، ومنصة التحكم في خدمات المدينة.

عقب ذلك، شهد مرسى الأمانة في أبحر الجنوبية، إطلاق قوارب الرقابة البحرية الجديدة، التي ستسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة الميدانية وتعزيز مستوى السلامة البحرية في نطاق المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين لمراقبة وحماية السواحل البحرية بالأمانة الكابتن ثامر نحاس، بأن تدشين (15) قاربًا جديدًا يأتي ضمن جهود أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر، لتطوير منظومة الرقابة البيئية والبحرية، ودعم الأنشطة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.