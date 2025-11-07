الهلال يتغلب على النجمة برباعية في ” روشن”

البلاد (جدة)

تصوير (عبدالرحمن الخزيم)

تغلب فريق الهلال على مضيفه النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل رباعية الهلال كل من سالم الدوسري “هدفين” وثيو هيرنانديز، وعبد الإله الشمري بالخطأ في مرماه، في الدقائق 10 و71 و78 و90، فيما أحرز ثنائية النجمة لازارو فينيسيوس ماركيز، وروبن نيفيز بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 3 و60 من عمر اللقاء.

بدأ اللقاء سريعا من جانب النجمة الذين استغل لاعبيه هفوة دفاعية من جانب الهلال، وتقدم الحارس ياسين بونو ليسجل لازارو الهدف بسهولة في الشباك الخالية. بعد التقدم السريع للنجمة، حاول لاعبو الهلال التماسك والعودة مجددًا للسيطرة على مجريات اللعب، وبالفعل جاء التعادل عن طريق النجم سالم الدوسري في الدقيقة 10 بعد جملة تكتيكية منضبطة نفذها الفريق.

وبنفس الطريقة بدأ شوط المباراة الثاني، ما بين سيطرة هلالية واعتماد من قبل لاعبي النجمة على الهجمات المرتدة السريعة، وفي الدقيقة 60 عاد النجمة للتقدم لكن بأقدام نجم الهلال نيفيز الذي اسكن الكرة الشباك بالخطأ بعد سوء تقدير ما بينه وبين بونو.

عاد الهلال مجددًا لزيادة حجم الضغط على دفاع النجمة حتى نجح في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 71 عن طريق ثيو هيرنانديز بعد جملة فنية رائعة ما بين سيرجي وسالم الدوسري ثم أودعها ثيو في الشباك. وفي الدقيقة 78، عاد نيفيز ليصحح خطأه وينفذ ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، لتصطدم الكرة في لاعب النجمة عبدالإله الشمري وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 90، عاد سالم الدوسري مجددًا لتسجيل الهدف الثاني له، والرابع للهلال، بعدما رواغ حارس النجمة بشكل رائع، وأسكن الكرة في الشباك الخالية.