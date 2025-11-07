المنتخب المصري يتعادل مع فنزويلا 1/1 في كأس العالم للناشئين

البلاد (جدة)

تعادل المنتخب المصري مع نظيره الفنزويلي بهدف لكل بهدف لمثله، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر.



تقدم منتخب فنزويلا بالهدف الأول في الدقيقة 18 عن طريق ماركوس ميتان، بعدما استغل عرضية متقنة ليضعها بسهولة في شباك المنتخب بدون أي ضغوط ولا رقابة.

وجاء هدف منتخب مصر للناشئين عن طريق الهداف حمزة عبد الكريم في الدقيقة 53، بعدما استغل عرضية رائعة؛ ليحولها برأسية قوية في شباك فنزويلا.

بهذه النتيجة، رفع منتخب مصر للناشئين رصيده إلى 4 نقاط من فوز وتعادل، في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، متفوقًا على منتخب فنزويلا صاحب نفس الرصيد بفارق الأهداف، ويحتل منتخب إنجلترا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب هايتي المجموعة بدون نقاط.

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في كأس العالم للناشئين بالفوز على منتخب هايتي بنتيجة 4-1.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب إنجلترا في ختام مباريات دور المجموعات بكأس العالم للناشئين، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة 6:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.