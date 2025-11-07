المنتخب البرتغالي يستدعي رباعي روشن

البلاد (جدة)

أعلن المدير الفني لمنتخب البرتغال، باولو مارتينيز، قائمة الفريق خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، استعدادًا لخوض مباراتين ضِمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة استبعاد صانع ألعاب القادسية، أوتافيو مينيو، في حين ضمّ الجهاز الفني أربعة لاعبين من دوري روشن السعودي.

وشملت القائمة النجم كريستيانو رونالدو وزميله جواو فيليكس من نادي النصر، إلى جانب متوسط ميدان الهلال روبن نيفيز، والظهير الأيمن جواو كانسيلو.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البرتغالي نظيريه الأيرلندي والأرميني يومَيْ 13 و16 نوفمبر الجاري، ضِمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.